Hakemlik skandalı: VAR uyarısına rağmen haksız penaltı veren Tantashev uzaklaştırıldı

·10·Spor
Hakemlik skandalı: VAR uyarısına rağmen haksız penaltı veren Tantashev uzaklaştırıldı

Özbekistan Süper Ligi'ndeki merkezi maçlardan birinde yaşanan tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili resmi sonuç açıklandı. 20 Ekim'de Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi (O‘zFHM), Profesyonel Futbol Ligi (PFL) ve Paxtakor futbol kulübü temsilcilerinin katılımıyla Zoom platformu üzerinden özel bir analiz toplantısı düzenlendi.

Toplantı sırasında Paxtakor kulübü tarafından dile getirilen ciddi itirazlar incelendi ve FIFA hakemi Ilgiz Tantashevtarafından maçın sonucuna doğrudan etki eden bir dizi ağır hata yapıldığı resmen doğrulandı.

Tantashev'in temel hataları: VAR'ın reddettiği penaltı ve verilmeyen kırmızı kart

O‘zFHM'nin yeni başkanı Farhod Abdullayev tarafından tartışmalı pozisyonlar detaylıca incelenerek aşağıdaki önemli hususlarda bir karara varıldı:

  • VAR itirazına rağmen verilen haksız penaltı: En kritik pozisyonda Paxtakor kalesine verilen 11 metrelik penaltı vuruşunun hatalı olduğu kabul edildi. VAR hakemi Firdavs Norsafarov pozisyonun penaltı olmadığını belirtmesine rağmen, Ilgiz Tantashev video tekrarını monitörde bizzat izlemesine rağmen hatalı kararında ısrar etti;

  • Vanya Ilich erkenden oyundan atılmalıydı: Maçın başında Vanya Ilich, rakibi Doston Hamdamov'a yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart görmeliydi. Sonuç olarak, 58. dakikada gösterilen uyarı futbolcunun ikinci sarı kartı olmalı ve sahadan ihraç edilmeliydi (Paxtakor 1-0 öndeyken);

  • Hamraliyev'in dirsek hareketi: İkinci yarıda Muhammadqodir Hamraliyev'in Abdurauf Bo‘riyev'e dirsek attığı pozisyon kırmızı kart gerektirmese de, kesinlikle sarı kart gösterilmesi gereken bir faul olarak değerlendirildi.

FIFA hakemine nasıl bir ceza uygulanacak?

Paxtakor kulübü basın servisine göre, maç sırasında haksız kararlar veren hakemin geleceği hakkında doğrudan soru soruldu:

“Ona ne gibi bir yaptırım uygulanacak sorusuna O‘zFHM temsilcileri: “Yakın zamanda onu sahada görmeyeceksiniz”cevabını verdi”ifadeleri kulübün resmi açıklamasında yer aldı.

Bu karar, Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi tarafından hakemlik kalitesini ve şeffaflığını artırmaya yönelik kararlı bir ceza tedbiri olup, Ilgiz Tantashev'in belirsiz bir süre boyunca resmi maçları yönetmekten men edildiği anlamına gelmektedir.

Ilgiz TantashevPaxtakorO‘zFHMVARÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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