İspanya La Liga'nın yedinci haftasındaki dev karşılaşma — Atlético ile Real Madridkulüpleri arasındaki ateşli derbinin ardından, maçtaki hakem kararları tüm Avrupa futbolunu sarsan büyük bir tartışmaya yol açtı. Match TV yayınında maçın detaylarını değerlendiren eski FIFA hakemi Sergey Lapoçkin, baş hakem Miguel Arias'ın ağır bir hata yaptığını ve Atlético oyuncusu Lee Kang-in'in Real'in yıldızı Federico Valverde'ye yaptığı sert faul nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini belirtti.

«Görüntülerde net bir şekilde görülüyor: kramponun dişleri rakibin ayağını kıracak seviyede yüksekte, hız yüksek, darbe büyük bir baskıyla yapılmış; bunların hepsi kurallar gereği doğrudan kırmızı karta karşılık gelir. Ancak hakem sarı kart bile göstermedi. En kötüsü ise, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de duruma müdahale etmemesiydi», dedi uzman. Uzmana göre, faulün yapıldığı dakika ve o anki skor tablosu göz önüne alındığında, hakemin bu kör kararı, derbinin 2-1'lik skorla Atlético lehine sonuçlanmasında doğrudan belirleyici bir faktör oldu.

Peki, İspanyol hakemler ve VAR odasındakiler neden açık bir kırmızı kartlık pozisyonu görmezden geldi, bu karar La Liga şampiyonluk yarışını nasıl etkileyecek ve Real yönetimi bu hakem skandalı hakkında resmi bir protesto sunacak mı?

«Ayak kırma riski, sessiz kalan VAR ve 2-1'lik skor»: Tartışmanın 5 ana noktası

Madrid derbisindeki tartışmalı pozisyonla ilgili en önemli gerçekler:

Açık kırmızı kartlık durum: Lee Kang-in, Federico Valverde'nin ayağına yüksek hız ve havaya kalkmış krampon dişleriyle darbe vurdu;

Hakem uyarı bile vermedi: Baş hakem Miguel Arias, rakibin sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu pozisyonda sarı kart bile çıkarmadı;

VAR sisteminin sessizliği: Video yardımcı hakemler, ağır sakatlığa yol açabilecek bu bariz hatayı inceleyip hakemi monitör başına çağırmadı;

Sonuca doğrudan etki: Lapoçkin'in belirttiği gibi, zamanında kırmızı kart gösterilseydi, maçta 2-1 galip gelen Atlético eksik kalacak ve oyunun senaryosu tamamen değişecekti;

Uluslararası yankı: Uzmanlar, La Liga'daki hakemlik standartlarının düşmesini ve doğrudan kural ihlallerinin görmezden gelinmesini sert bir şekilde eleştiriyor.

Madrid derbisi faulü: Pozisyon analizi ve uzman değerlendirmesi

Tartışmalı pozisyon ve La Liga yönetmeliğinin karşılaştırılması:

Göstergeler ve kriterler Sahada yaşanan durum FIFA / UEFA kuralları ve gereklilikleri İhlali yapan ve mağdur Lee Kang-in (Atlético) — Federico Valverde (Real Madrid) Rakibin sağlığına açık tehdit Faulün karakteri Yüksek hızla, açık krampon dişleriyle yapılan baskılı darbe Ciddi faullü oyun (Serious Foul Play) Baş hakem kararı Sarı kart bile gösterilmedi Doğrudan KIRMIZI kart (İhraç) VAR sistemi tepkisi Duruma hiç müdahale etmedi Monitör aracılığıyla kırmızı kart önerilmesi gerekiyordu Oyunun nihai sonucu Atlético'nun 2-1'lik galibiyeti Hatalı karar maçın sonucunu doğrudan etkiledi Uzman sonucu Sergey Lapoçkin: «Ayak kırma seviyesinde faul» Tamamen hatalı bir hakem kararı olarak onaylandı

Futbol ve hakemlik ekspertizi: Neden bu hata tesadüf değil?

Uluslararası hakemlerin ve İspanyol futbol analistlerinin sonuçları:

«Ayak kırma» kriteri: Modern hakemlik talimatlarında, kramponun tabanı rakibin kaval kemiğine yüksek dinamizmle saplanırsa, bu rakibe ağır sakatlık riski olarak değerlendirilir; burada hakeme seçenek bırakılmaz, sadece kırmızı kart olmalıydı;

Madrid derbisi baskısı ve korku: Miguel Arias derbinin başında ortamı aşırı germemek için sert kararlardan kaçınmış olabilir, ancak bu soğukkanlılık oyunun adil geçmesine zarar verdi;

VAR sisteminin sorumsuzluğu: İspanya'da video tekrar sistemleri son sezonlarda çok eleştiriliyor; bu pozisyonda VAR hakemlerinin baş hakemi uyarmaması protokolün ağır bir ihlalidir;

Puan durumuna darbe: Real bu derbide puan kaybederken, Atlético 2-1'lik galibiyetle yükselişe geçti; böyle ağır bir hata, şampiyonluktaki tüm rekabeti yapay bir şekilde değiştirdi.

Sergey Lapoçkin'in açık analizi, La Liga sahalarında hakemlik şeffaflığının hala en sancılı nokta olduğunu kanıtladı.

Sizce Atlético ve Real arasındaki maçta hakemlerin böyle bir karar vermesinin sebebi nedir; hakemin yetersizliği mi yoksa Atlético sahasındaki baskıdan korkmak mı? Eğer Lee Kang-in atılsaydı, Real maçı lehine çevirebilir miydi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve İspanya futbolundaki en sansasyonel hakem tartışmasına adanmış bu makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!