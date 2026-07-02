Paraguay - Fransa maçını Özbek hakemler yönetecek
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Özbekistanlı FIFA hakemi Ilgiz Tantashev liderliğindeki hakem ekibi, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda yer alan Paraguay ve Fransa arasındaki karşılaşmaya atandı.
Tantashev'e yan hakemler Andrey Sapenko ve Timur Gaynullin yardımcı olacak. Böylece Özbek hakemler, Dünya Kupası'nın play-off aşamasında da görev yapacaklar.
Karşılaşma 4 Temmuz'da ABD'nin Philadelphia şehrinde oynanacak. Maç, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler dönemine denk geliyor.
Bu nedenle stadyuma ülkenin üst düzey devlet yetkililerinin de katılması bekleniyor.
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