Dünkü mağlubiyet sonrası Mirjalol Qosimov: "VAR çizgisini arkadan çizdiler, çok utanç verici!"

Özbekistan Süper Ligi21. hafta kapsamında Olmaliq'ta oynanan merkez maçta AGMK takımı, Taşkent ekibi Paxtakor'a 1-3 mağlup oldu. Ev sahibi ekip şiddetli, hücum odaklı ve güzel bir oyun sergileyip sayısız tehlikeli pozisyon yaratsa da sonunda yine mağlubiyetten kurtulamadı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan AGMK teknik direktörü Mirjalol Qosimov; hakem kararları, VAR çizgilerindeki şüpheli durumlar, futbolcuların kaçırdığı fırsatlar ve istifasını isteyen eleştirmenlere karşı oldukça sert ve duygusal açıklamalarda bulundu. Peki, Qosimov VAR sistemini hangi ünlü film repliğiyle tiye aldı, AGMK'nın "eski hastalığı" nedir ve teknik direktörün gelişiminin durduğunu söyleyenlere nasıl cevap verdi? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan takımın madalya hedefi ve Mirjalol Qosimov'un katı prensibi hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

"Kadı Efendi'nin kanunları": VAR çizgileri ve iptal edilen gol krizi

Mirjalol Qosimov, maçın kaderine doğrudan etki eden hakem kararına kinaye ve sert bir itirazla tepki gösterdi:

Şüpheli ofsayt: Teknik direktör, takımın güç toplayıp gol bulduğu anda hakemlerin hangi gerekçeyle ofsayt kararı verdiğini kesinlikle anlamadığını belirtti;

Kinayeli film alıntısı: "Bana bir resim gösterdiler. Hani o film var ya, 'Kadı efendi, sizin çıkardığınız kanunlar her şeye uyuyor!' VAR'da çizgiyi arkadan çekmelerine şaşırdım," diyerek tepkisini dile getirdi;

Kameralar ve gerçeklik talebi: Qosimov, bu tür kararların stadyumdaki taraftarların moralini ve ağır fiziksel yük altında çalışan futbolcuların emeğini boşa çıkardığını, çizgilerin gerçeğe daha yakın çekilmesi gerektiğini açıkça vurguladı;

Rakibin üstünlüğü: "Paxtakor'un yarattığı fırsatları %100 değerlendirdiğini kabul eden teknik direktör, rakibini galibiyetten dolayı tebrik ederek AFC Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar diledi."

"Bilmiyorum, ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Sanırım yeni bir kural çıktı da benim haberim yok, bilgiden geri kalmış olabiliriz. Ancak bu çok utanç verici, anlamış değilim," dedi Mirjalol Qosimov.

"Eski hastalık" ve 3 metreden kaçan gol: Kaybedilen puanlar serisi

AGMK hocası, takımın temel sorununun savunma veya oyun tarzı değil, tam olarak pozisyonları gole çevirememek olduğunu belirtti:

Değerlendirilemeyen pozisyonlar: Maç boyunca AGMK, rahatlıkla öne geçebileceği onlarca gol fırsatı yarattı;

Kırılma noktası olabilecek pozisyon: Skor 0-2 iken Nodir Abdurazzoqov 3 metre mesafeden boş kaleye topu gönderemedi;

Ağustos'tan beri süren şanssızlık: Teknik direktör, puan kayıplarının Nasaf maçıyla başladığını, ardından Dinamo, Surxon ve Buxoro maçlarında da yüzde yüzlük pozisyonların harcandığını üzülerek hatırlattı.

Eleştirmenlere kesin cevap: "Başkalarının fikrine göre yaşamam!"

Özbek futbolseverlerin ve uzmanların merak ettiği en önemli konu; AGMK'nın üst üste puan kayıplarından sonra "Mirjalol Qosimov'un gelişimi durdu, kulübe taze kan lazım" şeklindeki söylentilere teknik direktörün nasıl baktığıdır. En önemli sonuç şudur ki, Mirjalol Qosimov eleştirmenlerin fikirlerine kesinlikle önem vermediğini ve kendi yolundan dönmeyeceğini sert bir dille ifade etti. "Herkesin kendi şahsi fikri var. Dilin kemiği yok, herkes kendi çapında uzman. Ama nedense kendileri çalışmıyorlar, dışarıdan her şey kolay görünüyor. Ben başkasının fikrine göre yaşamam", diyerek cevap verdi teknik direktör. Qosimov, takımın sergilediği hücum futbolundan memnun olduğunu, hedefin hala sezon sonunda Süper Lig madalyaları ve ilk üç sırada yer almak olduğunu kararlılıkla vurguladı.

Sizce Mirjalol Qosimov hakemlik ve VAR çizgileri konusunda haklı mı, yoksa sorun sadece AGMK futbolcularının pozisyonları değerlendirememesi mi? "Mirjalol Qosimov'un gelişimi durdu" eleştirilerine nasıl bakıyorsunuz; AGMK'nın gerçekten yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu sıcak basın toplantısının analizini yakınlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!