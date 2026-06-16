Özbekistanlı Hakemler İskoçya — Fas Maçını Yönetecek

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği prestijli uluslararası turnuva mücadeleleri kızışmaya devam ediyor. Ülkemizin milyonlarca futbolseveri için hakemlik dünyasından oldukça gurur verici ve sevindirici bir haber geldi. FIFA kokartlı deneyimli hakemimiz Ilgiz Tantashev liderliğindeki Özbekistanlı hakem ekibi, turnuvanın en çekişmeli karşılaşmalarından birine atandı. Vatandaşlarımız, grup aşamasının 2. turu kapsamında oynanacak olan İskoçya ve Fas milli takımları arasındaki kritik mücadelede adaleti sağlayacaklar. Bu karşılaşma, bu yılın 20 Haziran tarihinde Taşkent saati ile gece 03:00'te başlayacak.

Vatandaşlarımız sahada tam kadro olarak görev yapacaklar

Bu sorumluluk gerektiren ve prestijli mücadelede, baş hakem Ilgiz Tantashev'e yan çizgilerde daimi ve güvenilir yardımcıları olan yardımcı hakemler Andrey Sapenko ve Timur Gaynullin eşlik edecekler. Özbekistan hakemlik okulunun temsilcilerinin böyle büyük uluslararası sahalardaki önemli maçlara atanması, ülkemizdeki futbol alanına ve hakemlik seviyesine verilen yüksek değerin açık bir göstergesidir. Taraftarlarımızın bu gece vatandaşlarımızın performansını takdir edeceklerinden şüphe yok.

Aşağıdaki özel spor ve turnuva analiz tablosu aracılığıyla, yaklaşan İskoçya — Fas karşılaşması, görevli hakem ekibi ve takımların gruptaki güncel durumları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Turnuva türü ve maç tarihi Karşılaşacak takımlar Baş hakem ve yardımcı hakemler İskoçya milli takımının 1. tur sonucu Fas milli takımının 1. tur sonucu 2. tur karşılaşması

(20 Haziran, saat 03:00 Taşkent saati) İskoçya — Fas

(Çekişmeli mücadele) • Ilgiz Tantashev (Baş hakem)

• Andrey Sapenko (Yardımcı hakem)

• Timur Gaynullin (Yardımcı hakem) Galibiyet

(Haiti milli takımını mağlup etti ve grupta lider) Beraberlik

(Güçlü Brezilya ile yenişemedi)

Gruptaki durum: Lider ve kararlı kuzeye karşı

Bilgi vermek gerekirse, bu gruptaki mücadele şimdiden zirveye ulaşmış durumda. Turnuvanın ilk turunda Haiti milli takımına karşı güvenli bir galibiyet alan İskoçya temsilcileri, 3 puanla grup tablosunda tek başına lider konumundalar.

Afrika'nın en güçlü ve hırslı takımlarından biri olan Fas ise ilk turda dünya devi Brezilya milli takımına karşı onurlu bir mücadele sergileyerek beraberlikle ayrıldı ve hesabına önemli bir puan yazdırdı. Dolayısıyla, İskoçların liderliğini koruma, Faslıların ise ilk galibiyetlerini alma yolunda geçecek olan bu mücadelede vatandaşlarımıza büyük başarılar ve adil bir yönetim diliyoruz!

Spor yorumcularının görüşü: Ilgiz Tantashev ve ekibi, son yıllarda büyük uluslararası turnuvalarda oldukça istikrarlı bir maç yönetimi sergiliyor. Bu karşılaşmanın da taktik savaşlara ve yüksek hıza sahne olması bekleniyor. Özbek hakemlerin soğukkanlılığı ve deneyimi, oyunu üst düzeyde kontrol etmelerine tam olanak sağlayacaktır.

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