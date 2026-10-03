VAR odasında acil baskın! Türk futbolunda büyük tutuklamalar başladı

Avrupa futbolunda yeni bir büyük hakemlik skandalı patlak veriyor. Fransa'nın prestijli L'Équipe gazetesinin haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakem atamaları ve hakem puanlamalarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle bir dizi kişi gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri soruşturma kapsamında federasyonun merkez binasına baskın düzenleyerek, Video Yardımcı Hakem (VAR) odaları da dahil olmak üzere kritik noktalarda geniş çaplı aramalar gerçekleştirdi.

Belgede sahtecilik ve kişisel verilerin çalınması

Soruşturma bilgilerine göre, gözaltına alınan şahısların hakem yönetim sistemine yasa dışı yollarla müdahale ettikleri belirlendi. Şüphelilere yönelik ağır suçlamalar şu şekilde:

Belgede sahtecilik: Resmi belgelerin ve raporların tahrif edilmesi yoluyla hakem performanslarına yapay müdahalelerde bulunuldu.

Görevi kötüye kullanma: Makam yetkilerinin kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılması.

Veri tabanı ihlali: Kişisel verilerin ve hakemliğe dair gizli kayıtların yasa dışı yollarla ele geçirilmesi.

Aramaların odağında — İstanbul'daki VAR merkezi

Soruşturmanın ana odağı, hakemlerin resmi puanlamalarının nasıl oluşturulduğu ve önemli maçlara yapılan hakem atamalarının ne kadar adil olduğu konusu:

Operasyon kapsamında polis ve özel birimler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki merkezine gelerek hakemlik faaliyetlerine ilişkin tüm dijital ve fiziksel kayıtları incelemeye aldı.

Özellikle tartışmalı pozisyonların incelendiği özel VAR odasında yapılan titiz arama, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Soruşturma süreci devam ederken, gözaltına alınan isimlerle ilgili yeni detayların ve olaya karışan kulüplerin isimlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.