AGMK, Navbahor maçındaki tartışmalı pozisyonlar hakkında açıklama yaptı

·5·Spor
AGMK, Navbahor maçındaki tartışmalı pozisyonlar hakkında açıklama yaptı

Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında oynanan ve 2-2'lik dramatik bir skorla sona eren AGMK - Navbahor karşılaşmasının yankıları devam ediyor. Almalyk ekibi, maç sırasında ve sonunda yaşanan bir dizi tartışmalı hakem kararı hakkında resmi bir açıklama yayınladı.

Kulüp yönetimi, sahadaki hakemlerin ve VAR sistemindeki görevlilerin kararlarına yönelik ciddi itirazları olduğunu belirtti ancak neden resmi bir şikayette bulunmadıklarını açıkladı.

Neden resmi şikayette bulunulmadı?

AGMK kulübü basın servisi tarafından yayınlanan bildiride, Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi (O‘zFHM) ile yapılan görüşmenin detaylarına yer verildi:

  • Şikayet için yeterli gerekçeler: Kulübe göre, maç sonundaki kararlar sadece orta hakemin değil, aynı zamanda Video Yardımcı Hakemlerin (VAR) performansı hakkında da doğrudan şikayette bulunmak için fazlasıyla yeterliydi;

  • Karşılıklı anlaşma ve söz: Bildiride, "Ancak kısa süre önce O‘zFHM ile kulüp yönetimi arasında gerçekleşen görüşmedeki karşılıklı mutabakat nedeniyle resmi şikayette bulunmadık" ifadesi yer aldı;

  • Adil ceza bekleniyor: O‘zFHM yönetiminin kulüplere "Bundan sonra şikayet yazmanıza gerek yok, hata yapan hakemleri biz cezalandıracağız" şeklinde güvence vermesi nedeniyle, Almalyk ekibi hakem merkezinden tarafsız ve adil bir karar beklediklerini vurguladı.

Süper Lig'de en sıcak maç: 104. dakika ve 2 penaltı

Hatırlatmak gerekirse, bu karşılaşma şampiyonanın en gergin ve stresli maçlarından biri haline geldi:

  • Uzatma dakikalarındaki kaos: Maçın normal süresinin sonunda bir AGMK oyuncusuna ve Navbahor teknik direktörü Timur Kapadze'ye kırmızı kart gösterildi;

  • Dramanın zirvesi: Uzatmanın 5. dakikasında Navbahor penaltı vuruşundan yararlanamadı, ancak 90+14. dakikada verilen bir diğer penaltı ile skoru eşitleyerek mağlubiyetten kurtuldu.

AGMK'nın bu açıklamasının, Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi'nin maçtaki tartışmalı pozisyonları ve hakem ekibinin performansını titizlikle incelemesi için bir tetikleyici olması bekleniyor.

AGMKNavbahorÖzbekistan Futbol Hakemleri MerkeziVARSüper Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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