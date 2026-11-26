UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. hafta sonuçlarına göre haftanın en iyi oyuncusu resmen açıklandı. Turnuvanın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bu bireysel ödül Barcelona kanat oyuncusu Anthony Gordon'a verildi.

Bakü'de duble ve farklı galibiyet

İngiltere milli takımı forveti, Katalan ekibinin deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah kulübüne karşı oynadığı maçta parlak bir performans sergiledi. Karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandıran Gordon, Hansi Flick'in öğrencilerinin 4:1 skorla aldığı net galibiyete önemli katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi puan durumundaki son durum

Beşinci haftanın ardından 'Blaugrana' ilk dört içerisinde yer alıyor:

İstatistikler Detaylar 5. haftanın en iyi oyuncusu Anthony Gordon (Barcelona) Son maç sonucu Sabah 1:4 Barcelona (Gordon'dan iki gol) Barcelona'nın konumu 4. sıra (5 maç sonunda 12 puan) Turnuva lideri Real Madrid (5 maçta 5 galibiyet — 15 puan)

Sizce Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ve Anthony Gordon bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline ulaşabilir mi?

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