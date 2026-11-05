Andoni Iraola, İstanbul'daki 3-2'lik mağlubiyeti ve savunmadaki büyük hataları açıkladı

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Andoni Iraola, İstanbul'daki 3-2'lik mağlubiyeti ve savunmadaki büyük hataları açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması (3-2), Merseyside ekibi için ağır bir darbe oldu. İki kez öne geçmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan İngiliz kulübünün teknik direktörü Andoni Iraola, BBC gazetesine verdiği özel röportajda, takımının savunmadaki ciddi hatalarını sert bir dille eleştirdi.

Teknik direktöre göre Merseyside ekibi, oyunun kontrolünü elinde tuttuğu ve galibiyete çok yaklaştığı anlarda, rakibin duran toplarına karşı beklenmedik bir zafiyet gösterdi.

«Biliyorduk ama yine de gol yedik»: Duran toplardaki dağınıklık

Iraola, maç boyunca yenen gollerin takımın psikolojik durumunu son derece olumsuz etkilediğini açıkça belirtti:

  • Rakibin güçlü yönü: «Fenerbahçe'nin duran topları kullanma konusunda kıtadaki en tehlikeli takımlardan biri olduğunu çok iyi biliyorduk ve buna hazırlanmıştık. Ancak yine de serbest vuruş, köşe vuruşu ve hatta maçın sonundaki basit bir taç atışından sonra kalemizde gol gördük. Bu goller bizi çok sarstı»;

  • Kaybedilen kontrol: «Maç boyunca iki kez öne geçtik, tempoyu tamamen kontrol ettik, pozisyonlar ürettik. Ancak savunmada kaya gibi sağlam durmamız gereken anlarda hatalar yaptık».

Hata analizi: Yanlış baraj ve Muriqi'nin hakimiyeti

Liverpool teknik direktörü, özellikle birinci ve üçüncü gollerdeki bireysel eksikliklere dikkat çekti:

  • Baraj hatası: Serbest vuruş sırasında savunma barajının yanlış kurulması nedeniyle rakip kaleyi kolayca hedef aldı;

  • Muriqi'ye karşı zafiyet: 79. dakikadaki belirleyici gol pozisyonunda Fenerbahçe forveti Vedat Muriqi, hava topu mücadelesinde aynı anda üç Liverpool savunmacısını geride bıraktı. Teknik direktör, bu tür bir sorumsuzluğun kabul edilemez olduğunu ve takımın bu durumlarda çok daha iyi oynaması gerektiğini vurguladı.

«Bu stadyumda kazanmak zorundaydık»: Sonuçtan hayal kırıklığı

Iraola İstanbul'daki baskı altında oynamanın zorluğunu kabul etse de, kaybedilen 3 puan için duyduğu üzüntüyü gizlemedi:

  • «Bu arenada her rakip için çok zorlu bir atmosfer hakim. Maçın büyük bölümünde üstünlüğü hissettik ve galibiyetin bizim olacağına inanmıştık, ancak bunu sahada sonuna kadar taşıyamadık», diyerek sözlerini noktaladı.

Bu mağlubiyetin ardından 9 puanla 5. sırada kalan Liverpool'un, önümüzdeki haftalarda savunma hattındaki sorunları çözmek için ciddi şekilde kafa yorması gerekecek.

UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolVedat MuriqiAndoni Iraola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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