Luis Enrique, Roma ile berabere kaldıktan sonra rakibine övgüde bulundu
PSG teknik direktörü Luis Enrique UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta kapsamında İtalyan kulübü Roma'ya karşı oynanan ve 2:2 beraberlikle sonuçlanan mücadelenin ardından maç hakkındaki izlenimlerini paylaştı.
Roma bir puandan fazlasını hak etti
İspanyol teknik adam, Romalıların 90 dakika boyunca sergilediği yüksek tempoyu ve aralıksız presi özel olarak vurgulayarak, rakip takımı bu sezon karşılaştıkları en zorlu sınav olarak nitelendirdi:
«Maç çok zor geçti. İlk dakikalardan itibaren böyle olacağını bekliyorduk. Rakibimiz 90 dakika boyunca böyle bir futbol sergilemeyi başardı. Sürekli pres yaptılar ve hatta bir puandan fazlasını hak ettiler.
Kendi takımımın oyunundan da çok memnunum. Ancak itiraf etmeliyim ki, Roma bu sezon karşılaştığımız takımlar arasında en güçlüsüydü.», — dedi Luis Enrique.
Maç ve puan durumu
İstatistikler
Detaylar ve sonuçlar
Turnuva ve aşama
UEFA Şampiyonlar Ligi — lig aşaması, 5. hafta
Maç sonucu
PSG 2:2 Roma
PSG'nin puan durumundaki yeri
2. sıra (13 puan) — beraberlik sonrası liderliği kaybetti
Roma'nın puan durumundaki yeri
25. sıra (5 puan)
Teknik direktörün ana sonucu
Roma — bu sezon PSG'nin karşılaştığı en güçlü rakip
Sizce, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin Roma'ya yönelik bu övgüleri samimi bir itiraf mı, yoksa kaybedilen 2 puandan sonra yapılan diplomatik bir açıklama mı?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanyol teknik adamın bu sözlerini futbolseverlere hemen iletin!
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