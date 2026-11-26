PSG teknik direktörü Luis Enrique UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta kapsamında İtalyan kulübü Roma'ya karşı oynanan ve 2:2 beraberlikle sonuçlanan mücadelenin ardından maç hakkındaki izlenimlerini paylaştı.

Roma bir puandan fazlasını hak etti

İspanyol teknik adam, Romalıların 90 dakika boyunca sergilediği yüksek tempoyu ve aralıksız presi özel olarak vurgulayarak, rakip takımı bu sezon karşılaştıkları en zorlu sınav olarak nitelendirdi:

«Maç çok zor geçti. İlk dakikalardan itibaren böyle olacağını bekliyorduk. Rakibimiz 90 dakika boyunca böyle bir futbol sergilemeyi başardı. Sürekli pres yaptılar ve hatta bir puandan fazlasını hak ettiler.

Kendi takımımın oyunundan da çok memnunum. Ancak itiraf etmeliyim ki, Roma bu sezon karşılaştığımız takımlar arasında en güçlüsüydü.», — dedi Luis Enrique.