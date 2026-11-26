Madrid'in Real Madrid kulübü, 2026/2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında tek başına liderliğe yükseldi. José Mourinho yönetimindeki 'Los Blancos', şimdiye kadar oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

PSG'nin puan kaybı Madrid ekibini zirveye taşıdı

5. hafta kapsamında Paris'in PSG kulübü, kendi sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 2:2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Luis Enrique'nin öğrencileri 13 puanla 2. sıraya geriledi. Maksimum olan 15 puan toplayan Real Madrid ise puan tablosunun en tepesine yerleşti.

Liderlerin durumu ve 6. haftadaki kritik karşılaşmalar

Takım Teknik Direktör Sıralama Puan 6. hafta rakibi (9 Aralık) Real Madrid José Mourinho 1. sıra (tek lider) 15 puan (5 galibiyet) Arsenal (deplasman) PSG Luis Enrique 2. sıra 13 puan (4 galibiyet, 1 beraberlik) Aston Villa (deplasman)

Sırada 6. hafta maçları var 9 Aralık tarihinde oynanacak. Real Madrid, Londra'da Arsenal'e konuk olurken, PSG ise Birmingham'da Aston Villa ile karşılaşacak. Madrid ekibi puan kaybeder ve Paris temsilcisi kazanırsa, Luis Enrique'nin takımı tekrar liderliğe yükselebilir.

Sizce José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, 9 Aralık'ta Londra'da Arsenal'i de mağlup ederek yüzde yüzlük serisini sürdürebilecek mi?

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