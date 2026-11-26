Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi tarihinde Pep Guardiola'nın rekorunu kırdı
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde mutlak bir yeni rekor kırdı. Katalan kulübü, turnuvanın 5. haftasında Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4:1 skoruyla mağlup ettikten sonra, Alman teknik adamın yönetimindeki takımların Şampiyonlar Ligi'nde attığı toplam gol sayısı 150'ye ulaştı.
Pep Guardiola'dan 16 maç daha hızlı bir sonuç
Saygın Opta istatistik portalının verilerine göre, Hansi Flick bu kilometre taşına Şampiyonlar Ligi tarihindeki tüm teknik direktörler arasında en hızlı ulaşan isim oldu; bunun için sadece 49 maç yeterli oldu (maç başına ortalama 3,06 gol).
Daha önce bu rekor, ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'ya aitti. Guardiola yönetimindeki takımların 150 gole ulaşması 65 maç sürmüştü. Böylece Flick, eski Barcelona hocasının başarısını tam 16 maç geliştirmeyi başardı.
Rekor detayları ve teknik direktör karşılaştırması
Göstergeler
Hansi Flick
Pep Guardiola
Sonuç
Şampiyonlar Ligi'nde 150 gol
Şampiyonlar Ligi'nde 150 gol
Oynanan maç sayısı
49 maç (Yeni rekor)
65 maç (Eski rekor)
Ortalama verimlilik
Maç başına 3,06 gol
Maç başına 2,31 gol
Tarihi başarıları
Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu (2020), 2024'ten beri Barcelona hocası
Barcelona (2009, 2011) ve Manchester Cityile Şampiyonlar Ligi şampiyonu (2023)
Hatırlatalım, Hansi Flick 2024 yazında Barcelona'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti. Daha öncesinde Alman teknik adam, Bayern Münih'i çalıştırmış ve 2020 yılında takımla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.
Sizce Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu yüksek hücum gücü ve verimlilikle bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve futbolseverlere Hansi Flick'in bu tarihi rekorunu hemen duyurun!
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