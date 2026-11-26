Barcelona teknik direktörü Hansi Flick UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde mutlak bir yeni rekor kırdı. Katalan kulübü, turnuvanın 5. haftasında Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4:1 skoruyla mağlup ettikten sonra, Alman teknik adamın yönetimindeki takımların Şampiyonlar Ligi'nde attığı toplam gol sayısı 150'ye ulaştı.

Pep Guardiola'dan 16 maç daha hızlı bir sonuç

Saygın Opta istatistik portalının verilerine göre, Hansi Flick bu kilometre taşına Şampiyonlar Ligi tarihindeki tüm teknik direktörler arasında en hızlı ulaşan isim oldu; bunun için sadece 49 maç yeterli oldu (maç başına ortalama 3,06 gol).

Daha önce bu rekor, ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'ya aitti. Guardiola yönetimindeki takımların 150 gole ulaşması 65 maç sürmüştü. Böylece Flick, eski Barcelona hocasının başarısını tam 16 maç geliştirmeyi başardı.