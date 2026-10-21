7 yaşındaki iki kez Asya şampiyonuna 10 bin dolar ve televizyon hediye edildi

Özbekistanlı genç satranç oyuncusu Muhammadyusuf Bahromov, uluslararası turnuvalardaki başarıları nedeniyle 10 bin ABD doları ve bir televizyon ile ödüllendirildi. Bu bilgi Özbekistan Satranç Federasyonu tarafından açıklandı.

Muhammadyusuf Bahromov, Rusya'nın Tula bölgesinde düzenlenen 20. Asya Okul Öğrencileri Satranç Şampiyonası'nda 7 yaş altı erkekler kategorisinde klasik satranç ve yıldırım (blitz) dallarında şampiyon oldu. Böylece iki kez Asya şampiyonu unvanını kazandı.

Genç satranççıya başarılarından dolayı para ödülü ve televizyon takdim edildi.