“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu

Özbekistan'ın bir numaralı büyükustası Javohir Sindorov ile Kazak büyükusta Bibisora Assaubayeva'nın ilişkisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Javohir'in dedesi ve Özbekistan Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Komil Sindorov, gelecekteki düğünleri hakkında görüşlerini dile getirdi. Bu konuyu «Qarorgoh» podcast'inde anlattı.

Komil Sindorov, gençlerin bir aile kurmaya karar vermesi durumunda buna karşı olmadığını ve onları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

“Eğer gençler böyle bir karar alırsa, ben karşı değilim, hayır duamı veririm. Çocukluklarından beri birçok turnuvaya birlikte katıldılar, düşünce yapıları ve dünya görüşleri aynı. Bibisora da Kazakistan'ın gururu, büyükusta ve birçok kez Dünya Şampiyonu olmuş bir isim,” dedi.

Ona göre bu evlilik, sadece iki gencin hayatındaki önemli bir olay değil, aynı zamanda Özbekistan ve Kazakistan halklarını daha da yakınlaştıracak bir faktör olabilir.

“Dostluk zamanla aşka dönüştü”

Komil Sindorov, Javohir ile bu konuyu birkaç kez konuştuğunu söyledi. Başlangıçta aile üyeleri, bu ilişkinin gençlik hevesi olabileceğini düşünmüşlerdi. Ancak gençlerin birkaç yıldır devam eden ilişkisi bu düşüncelerini değiştirdi.

“Ona bunu bir düşünmesini, belki de gençlik hevesi olabileceğini söyledik. Hayır, birkaç yıldır ilişkilerini sürdürüyorlar. Dostluk zamanla aşka dönüştü,” dedi.

Aynı zamanda Komil Sindorov, şu an Javohir için ana görevin dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu vurguladı.

“Eğer o, Dünya Satranç Tacı'nı Özbekistan'a getirirse, elbette bu konuyu konuşacağız. Düğün olacak, bundan çok şey bekliyoruz,” diye ekledi.

Bu evlilik aile için neden uygun?

Komil Sindorov'a göre, satranç dünyasını anlayan biriyle aile kurmak Javohir için daha uygun olabilir. Çünkü profesyonel satranççılar yılın büyük bir kısmını yurt dışındaki turnuvalarda geçiriyor.

“Yılın 11 ayını yurt dışındaki turnuvalarda geçiriyor. Ailesinin onunla birlikte gezmesi gerekiyor, bu konuya ilgi duymayan biri için bu çok büyük bir zorluk yaratır. Bu yüzden bu durum bizim için her açıdan uygun ve rahat,” dedi.

Bibisora'nın Kazakistan'danolmasının iki halkı daha da yakınlaştırabileceğini belirtti. Komil Sindorov, satranççının Özbekistan'a gelmesinin ülke satrancının gelişimine de fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Javohir Sindorov'u dünya şampiyonluğu için önemli bir maç bekliyor

Bilgi için, Javohir Sindorov Özbekistan tarihinde dünya satranç tacı için maç yapma hakkı kazanan ilk satranççı olma unvanına sahip. 22 Kasım - 13 Aralık 2026 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde, mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile karşılaşması planlanıyor.

Turnuva 14 klasik oyundan oluşacak. 7,5 puan toplayan satranççı şampiyon olacak; skor eşit olursa kazanan tie-break ile belirlenecek. Kazananın 1,3 milyon dolar, finalistin ise 1,2 milyon dolar ödül alması öngörülüyor.

Javohir Sindorov, FIDE çevrimiçi reytinginde bir basamak yükselerek dünyanın üç numaralı satranççısı olmuştu.

Daha önce Bibisora Assaubayeva, Telegram kanalında bir takipçisinin Javohir ile ne zamandır görüştükleri sorusuna yanıt verirken, o dönemde reytinginin henüz 2700 puana ulaşmadığını söylemişti.