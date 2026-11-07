13 tur ve 9,5 puan: Özbek genç satranççı dünya ikincisi oldu

·80·Spor
13 tur ve 9,5 puan: Özbek genç satranççı dünya ikincisi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn şehrinde düzenlenen 20 yaş altı gençler dünya yıldırım satranç şampiyonasında (FIDE World Junior Blitz Chess Championships U20), Özbekistan milli takımı üyesi Afruza Hamdamova tarihi bir sonuca imza attı. Yetenekli sporcumuz, dünyanın en güçlü genç satranççıları arasındaki mücadelede gümüş madalya kazandı.

Özbekistan Satranç Federasyonu'nun bildirdiğine göre, Afruza turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dünya ikinciliğini tescilledi.

13 turluk kıyasıya mücadele: Sonuçlar ve rakamlar

Yıldırım satranç dünya şampiyonasında madalya mücadelesi son saniyelere kadar devam etti:

  • Podyuma taşıyan sonuç: Afruza Hamdamova 13 tur boyunca tam 9,5 puan toplayarak, liderler arasında turnuva tablosunun 2. sırasında yer aldı ve gümüş madalyayı garantiledi;

  • Diğer Özbek katılımcılar: Turnuvada yer alan bir diğer yetenekli temsilcimiz Umida Omonova 8,5 puan ile ilk altıyı tamamladı (6. sıra). Nilufarxon Imomqo‘ziyeva ise hanesine 7 puan yazdırdı;

  • Uluslararası arenada takdir: Federasyon basın servisi, bu sonucun genç satranççımız için uluslararası arenada bir diğer önemli zafer olduğunu ve dünyanın en seçkin rakipleri karşısında Özbekistan'ın onurunu en üst düzeyde savunduğunu vurguladı.

Özbek satrancının yeni başarısı

Son yıllarda dünya satranç sahnesinde liderliği ele geçiren Özbekistan temsilcileri, sadece standart oyunlarda değil, aynı zamanda çeviklik ve hızlı düşünme gerektiren yıldırım satranç maçlarında da gezegenin en iyileriyle başa baş mücadele edebileceklerini kanıtladılar. Afruza Hamdamova'nın El Ayn'daki ikinciliği, ülkemiz kadın satrancının dünya çapındaki itibarını bir kez daha pekiştirdi.

Afruza HamdamovaDünya Satranç ŞampiyonasıÖzbekistan Satranç FederasyonuEl AynSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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