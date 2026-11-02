Bişkek'te Zafer: Ahadxon Kimsanboyev Asya Para Satranç Şampiyonu Oldu
Özbekistan Para Satranç Milli Takımı, uluslararası arenada bir büyük başarıya daha imza attı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 4. Asya Para Satranç Şampiyonası'nın rapid (hızlı satranç) kategorisinde sporcumuz Ahadxon Kimsanboyev podyumun zirvesine çıktı.
Özbekistan Satranç Federasyonu'ndan (Uz Chess Federation) alınan bilgilere göre, temsilcimiz turnuva boyunca istikrarlı ve yüksek seviyeli bir oyun sergileyerek şampiyonayı 1. sırada tamamladı.
Çetin mücadeleler ve net zafer: Turnuva detayları
Hızlı satranç kategorisindeki müsabakalar oldukça çekişmeli ve rekabet dolu geçti:
5 turda 4,5 puan: Kimsanboyev, toplam 5 turun sonunda mümkün olan 5 puandan 4,5 puan toplamayı başardı;
Mutlak liderlik: Kıtanın en güçlü para satranç oyuncularının katıldığı müsabakalarda elde edilen bu yüksek sonuç, Özbek sporcuya altın madalyayı erkenden garantiledi;
Özbek para satrancının potansiyeli: Bu sonuç, Özbekistan'da engelli bireyler sporunun, özellikle para satranç branşının hızla geliştiğini bir kez daha kanıtladı.
Yazın dünya şampiyonluğundan Asya'nın zirvesine: Kimsanboyev'in zafer serisi
Ahadxon Kimsanboyev uluslararası turnuvalarda ilk kez zafer kazanmıyor. Mevcut sezon, sporcu için gerçek bir yıldız yılına dönüştü:
Sofya'daki dünya şampiyonluğu: Bu yılın yaz aylarında Bulgaristan'ın Sofya kentinde görme engelli ve az gören satranç oyuncuları arasında düzenlenen IV. IBSA Dünya Şampiyonası'nda da yeteneğini sergileyerek büyük ödülün sahibi olmuştu;
Kıtasal takdir: Yazın dünya tahtına oturan sporcu, Bişkek'teki kıta şampiyonasında da unvanını başarıyla koruyarak Asya'nın en güçlü satranç oyuncusu olduğunu kanıtladı.
Yorumlar 0
…