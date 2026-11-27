İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası maçı sırasında Özbek büyükusta Javokhir Sindarov ve ekibi için Özbek ulusal yemekleri hazırlanıyor. Yaklaşık üç hafta sürecek olan bu prestijli turnuva boyunca sporcuya hizmet vermek amacıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren iki yetenekli Özbek aşçı davet edildi.

«Sporcunun morali beslenmesine de bağlı»

Bu konu hakkında Özbekistan Satranç Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Saidmurod Dilmurodov The Indian Express gazetesine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Dilmurodov, ülkede satranç sporunun devlet düzeyinde desteklendiğini ve Javokhir'in şampiyonluk mücadelesine en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir bütçe ayrıldığını belirtti:

«Sporcunun morali beslenmesine de bağlı olduğu için ekibimiz ona tanıdık lezzetler ve konforlu bir ortam yaratmayı hedefledi. Özbekler ulusal mutfağı çok sever», — dedi Saidmurod Dilmurodov.

Federasyon yetkilisi, Avrupa'da yaşayan birçok vatandaşımızın Javokhir Sindarov'u bizzat desteklemek için Cenevre'ye gelmesinin beklendiğini ekledi. Özbekistan'da satranççıdan büyük başarı bekleniyor ve bu yılki turnuva ülke sporu için özel bir öneme sahip.