Cenevre'deki Dünya Satranç Şampiyonası'nda Javokhir Sindarov için özel Özbek aşçılar görevlendirildi
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası maçı sırasında Özbek büyükusta Javokhir Sindarov ve ekibi için Özbek ulusal yemekleri hazırlanıyor. Yaklaşık üç hafta sürecek olan bu prestijli turnuva boyunca sporcuya hizmet vermek amacıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren iki yetenekli Özbek aşçı davet edildi.
«Sporcunun morali beslenmesine de bağlı»
Bu konu hakkında Özbekistan Satranç Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Saidmurod Dilmurodov The Indian Express gazetesine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Dilmurodov, ülkede satranç sporunun devlet düzeyinde desteklendiğini ve Javokhir'in şampiyonluk mücadelesine en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir bütçe ayrıldığını belirtti:
«Sporcunun morali beslenmesine de bağlı olduğu için ekibimiz ona tanıdık lezzetler ve konforlu bir ortam yaratmayı hedefledi. Özbekler ulusal mutfağı çok sever», — dedi Saidmurod Dilmurodov.
Federasyon yetkilisi, Avrupa'da yaşayan birçok vatandaşımızın Javokhir Sindarov'u bizzat desteklemek için Cenevre'ye gelmesinin beklendiğini ekledi. Özbekistan'da satranççıdan büyük başarı bekleniyor ve bu yılki turnuva ülke sporu için özel bir öneme sahip.
Hatırlatmak gerekirse, Javokhir Sindarov şampiyonluk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında farklı ülkelerin yemeklerini tatmaya karşı olmadığını da ifade etmişti.
Her iki adayda da ev yemekleri ve dünya deneyimi
Satranç tacı için mücadele eden her iki büyükustanın da beslenme düzenine özel önem veriliyor:
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Detaylar
Javokhir Sindarov'un ekibi
Avrupa'dan davet edilen iki Özbek aşçı, her gün ekip için ulusal yemekler hazırlıyor
Gukesh Dommaraju'nun ekibi
Mevcut dünya şampiyonu için de Cenevre'de vatandaşları tarafından Hint ulusal ve ev yemekleri hazırlanıyor
Tarihsel deneyim
Beş kez dünya şampiyonu Magnus Carlsen de kariyeri boyunca en önemli turnuvalarına kendi özel aşçısını yanında götürürdü
Maçın güncel skoru
İlk üç oyunun tamamı beraberlikle sonuçlandı — 1,5 : 1,5 (4. oyun 28 Kasım'da oynanacak)
Sizce, uzun süren ve yüksek zihinsel baskı altında geçen dünya şampiyonluğu maçında ulusal yemekler ve konforlu bir ortam, Javokhir Sindarov'un zaferine ne kadar yardımcı olur?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Javokhir Sindarov'un dünya tacı mücadelesini takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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