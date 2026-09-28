Satranç Olimpiyatı kahramanları yüksek devlet nişanları ile ödüllendirildi

Semerkant'ta tarihi bir zafere imza atan Özbek satranççıların emekleri layıkıyla takdir edildi. 46. Dünya Satranç Olimpiyatı ve 3. Para Satranç Olimpiyatı'nda başarılı bir şekilde yer alan sporcular, antrenörler ve alan uzmanları devlet nişanları ile ödüllendirildi.

Bu takdir sıradan bir ödül değil. Semerkant'ta 200'den fazla ülkeden yaklaşık 2 bin satranççı ve büyükustanın katıldığı turnuvada Özbekistan erkek milli takımı tarihi bir zafere ulaşarak, iki kez olimpiyat şampiyonu unvanına layık görüldü.

Olimpiyat şampiyonları devlet nezdinde takdir edildi

Özbek satranç okulunun parlak temsilcilerinden Muxiddin Madaminov'a «Özbekistan İftiharı» onur unvanı verildi.

Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov ve Nodirbek Yakubboyev ise «Özbekistan Cumhuriyeti'nde Hizmet Gösteren Sporcu» onur unvanı ile ödüllendirildi.

Ayrıca, milli takım üyesi Javohir Sindorov «Fedakâr Hizmetleri İçin» nişanı ile ödüllendirildi.

Bu satranççıların her biri Semerkant'taki tarihi zaferde katkısı bulunan sporcular arasında kaydedildi.

Antrenörler ve federasyon temsilcileri de ödüllendirildi

Tarihi sonucun arkasında sadece satranççıların yeteneği değil, aynı zamanda yıllar içinde şekillenen antrenörlük okulu ve organizasyonel sistem de yer alıyor.

Bu vesileyle Rustam Qosimjanov ve Samandar Shermuhammadov «Özbekistan Cumhuriyeti'nde Hizmet Gösteren Spor Eğitmeni» onur unvanına layık görüldü.

Özbekistan Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Komil Sindarov'a «Özbekistan Cumhuriyeti'nde Hizmet Gösteren Gençlik Antrenörü» onur unvanı verildi.

Federasyon Genel Sekreteri Bobir Sattarov ve spor alanındaki sorumlu yetkili Rashid Talipov «Dostluk» nişanı ile ödüllendirilenler arasında yer aldı.

Kadın milli takımı başantrenörü Nafisa Mo‘minova da «Dostluk» nişanı ile ödüllendirildi.

Javohir Sindorov'dan para satranççılara kadar

Devlet nişanları listesi, satrancın farklı alanlarında çalışan sporcuları kapsamaktadır.

Jahongir Vohidov «Yiğitlik» nişanı ile ödüllendirilirken, para satranç temsilcileri Sirojiddin Zaynidinov, Selbi Kakishova, Ahadxon Kimsanboyev, Sardorbek Mamarajabov ve Marsel Shayusupov da bu nişana layık görüldü.

«Geleceğin Mimarı» madalyası ile Abdimalik Abdisalimov, Humoyun Begmuratov, Ortiq Nig‘matov ve Muhammadzohid Suyarov gibi satranççılar ödüllendirildi.

Ayrıca, federasyonun bilgi teknolojileri ve satranç metodolojisi uzmanları Komiljon Azizov ve Javlon Mardonov da bu madalyaya layık görüldü.

Kadın milli takımı üyeleri de takdir edildi

«Sağlıklı Yaşam» madalyası ile Özbekistan kadın milli takımı üyeleri Nilufarxon Imomqo‘ziyeva, Guldona Karimova, Umida Omonova, Gulruxbegim Tohirjonova ve Afro‘za Xamdamova ödüllendirildi.

Ayrıca, satranç federasyonunun müsabaka organizasyon uzmanı ve yorumcusu Baxtiyor Jumayev de bu madalyaya layık görüldü.

Bu liste, Semerkant'taki satranç şöleninin sadece birkaç şampiyonun değil, sporcuların, antrenörlerin, federasyon uzmanlarının ve para satranççıların ortak emeğinin bir sonucu olduğunu gösteriyor.

Semerkant'taki zafer — yeni tarihin devamı

46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nın Özbekistan'da ilk kez düzenlenmesi, müsabakanın önemini daha da artırdı. Olimpiyat hazırlıkları, ülkede satrancı yaygınlaştırmak ve yeni nesil yetenekleri desteklemek amacıyla yürütüldü.

Özbekistan milli takımının zaferi ise bu sürecin en parlak sonuçlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev, 27 Eylül'deki tebrik mesajında, takımın 200'den fazla ülke temsilcisinin katıldığı müsabakada elde ettiği sonucu tarihi bir zafer olarak nitelendirdi. Ayrıca, Özbekistan takımının mevcut Olimpiyat şampiyonu Hindistan, Çin ve sıralamada üst sıralarda yer alan ABD milli takımlarını da yendiğini vurguladı.

Semerkant'taki satranç tahtasında kazanılan zafer, artık devlet nişanları ile de tarihe mühürlendi.

En önemlisi, bu sonuç Özbekistan satrancının uluslararası arenadaki potansiyelini bir kez daha gösterdi. Semerkant'ta şampiyonluğa ulaşan neslin bugünkü başarısı, satranca ilgi duyan binlerce genç için yeni hedeflere giden yolu açabilir.