Abdusattorov, London Chess Classic–2026 turnirinde şampiyonluk unvanını koruyacak
25 Kasım — 7 Aralık tarihleri arasında Büyük Britanya'nın başkenti Londra şehrinde «London Chess Classic–2026» uluslararası satranç turnuvasının 16. sezonu düzenlenecek. Bu konuda Özbekistan Satranç Federasyonu basın servisi bilgi verdi.
Bu prestijli müsabakada Özbekistan'ı büyükusta Nodirbek Abdusattorov (2772) temsil edecek. Vatandaşımız turnuvanın ana «Masters» grubunda dünyanın güçlü satranççılarına karşı hamle yapacak.
Katılımcı listesi ve turnuva formatı
«Masters» grubunda en yüksek reytinge sahip katılımcı olan Nodirbek Abdusattorovile şu büyükustalar mücadele edecek:
No
Satranççı
Ülke
Reyting
1
Nodirbek Abdusattorov
Özbekistan
2772
2
Nihal Sarin
Hindistan
2720
3
Levon Aronyan
ABD
2719
4
Andy Woodward
ABD
2635
5
Vasiliy Ivanchuk
Ukrayna
2635
6
Gawain Jones
İngiltere
2630
7
Igor Samunenkov
Ukrayna
2610
8
Luke McShane
İngiltere
2606
9
Michael Adams
İngiltere
2597
10
Shreyas Royal
İngiltere
2537
Müsabaka klasik satranç formatında lig usulü ile gerçekleştirilecek ve katılımcılar 9 tur boyunca birbirleriyle karşılaşacaklar. Zaman kontrolüne göre, ilk 40 hamle için 90 dakika, kalan hamleler için ise 30 dakika ayrılacak; ayrıca her hamle için 30 saniye ek süre verilecek.
Takvim, ödül havuzu ve Magnus Carlsen'in katılımıyla rapid
Başlangıç zamanı: Turnuvanın 1. tur maçları yarın, 25 Kasım günü Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak.
Ödül parası: Toplam ödül havuzu 131 bin ABD doları tutarındadır, kazanan ise 65.500 dolar tutarında para ödülü ile ödüllendirilecektir.
«Super Rapid» maçları: 5–6 Aralık tarihlerinde turnuva kapsamında 10 turluk bir rapid müsabakası da düzenlenecek ve buna Norveçli ünlü büyükusta Magnus Carlsen de katılacak.
Hatırlatalım, Nodirbek Abdusattorov geçen yıl Londra'da düzenlenen turnuvada 9 imkandan 7,5 puan toplayarak büyük ödülün sahibi olmuştu.
Sizce Nodirbek Abdusattorov, London Chess Classic–2026 turnuvasında geçen yılki şampiyonluk sonucunu tekrarlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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