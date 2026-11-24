25 Kasım — 7 Aralık tarihleri arasında Büyük Britanya'nın başkenti Londra şehrinde «London Chess Classic–2026» uluslararası satranç turnuvasının 16. sezonu düzenlenecek. Bu konuda Özbekistan Satranç Federasyonu basın servisi bilgi verdi.

Bu prestijli müsabakada Özbekistan'ı büyükusta Nodirbek Abdusattorov (2772) temsil edecek. Vatandaşımız turnuvanın ana «Masters» grubunda dünyanın güçlü satranççılarına karşı hamle yapacak.

Katılımcı listesi ve turnuva formatı

«Masters» grubunda en yüksek reytinge sahip katılımcı olan Nodirbek Abdusattorovile şu büyükustalar mücadele edecek:

No Satranççı Ülke Reyting 1 Nodirbek Abdusattorov Özbekistan 2772 2 Nihal Sarin Hindistan 2720 3 Levon Aronyan ABD 2719 4 Andy Woodward ABD 2635 5 Vasiliy Ivanchuk Ukrayna 2635 6 Gawain Jones İngiltere 2630 7 Igor Samunenkov Ukrayna 2610 8 Luke McShane İngiltere 2606 9 Michael Adams İngiltere 2597 10 Shreyas Royal İngiltere 2537

Müsabaka klasik satranç formatında lig usulü ile gerçekleştirilecek ve katılımcılar 9 tur boyunca birbirleriyle karşılaşacaklar. Zaman kontrolüne göre, ilk 40 hamle için 90 dakika, kalan hamleler için ise 30 dakika ayrılacak; ayrıca her hamle için 30 saniye ek süre verilecek.