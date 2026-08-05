Tula Bölgesindeki Wildberries Merkezine Drone Düştü: Bir Kişi Yaralandı

Fotoğraf: RIA Novosti / Kirill Braga

Rusya’nın Tula bölgesindeki Wildberries ayıklama merkezi arazisine insansız hava aracı düştü ve yangın çıktı. İlk bilgilere göre olayda bir kişi yaralandı, hayatını kaybeden olmadı.

Bölge Valisi Dmitriy Milyayev gece düzenlenen saldırıyı Ukrayna dronlarıyla ilişkilendirdi. Ancak olayın tüm ayrıntıları, aracın tesise doğrudan çarpıp çarpmadığı veya hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından mı düştüğü henüz açıklanmadı.

Ayıklama merkezinde yangın çıktı

Milyayev’in açıklamasına göre insansız hava aracı Wildberries ayıklama merkezinin arazisine düştü ve ardından alev aldı.

Olay yerine acil servis ekipleri ve itfaiye birlikleri sevk edildi. Açık kaynaklarda yayılan ilk görüntülerde tesisin arazisinde büyük bir yangın görüldü, ancak yangının alanı ve binada oluşan hasarın boyutu henüz resmi olarak açıklanmadı.

Merkez çalışanlarının tahliye edilip edilmediği, depodaki ürünlerin ne ölçüde zarar gördüğü ve lojistik sürecin durdurulup durdurulmadığı konusunda da henüz net bilgi bulunmuyor.

Bir kişiye tıbbi yardım sağlanıyor

Valinin aktardığı ilk bilgilere göre olayda bir kişi yaralandı. Yaralıya tıbbi yardım sağlanıyor.

Yaralının merkez çalışanı olup olmadığı, yaralarının ne kadar ciddi olduğu ve hastaneye kaldırılıp kaldırılmadığı açıklanmadı.

Hayatını kaybeden olduğuna dair bilgi verilmedi. Acil servis ekipleri bölgede incelemelerini ve yangının sonuçlarını ortadan kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Evler ve sanayi tesisleri de zarar gördü

Gece yaşanan olay yalnızca Wildberries merkeziyle sınırlı kalmadı.

İlk bilgilere göre:

— Venyov ilçesinde iki apartman zarar gördü;

— Novomoskovsk ilçesinde bir üretim tesisi hasar aldı;

— Uzlovaya ilçesindeki başka bir sanayi tesisi de zarar gördü.

Evlerde yaşayanlar veya işletme çalışanları arasında ek yaralananların bulunup bulunmadığı açıklanmadı. Binalardaki hasarın boyutunun da incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Wildberries tesislerine yönelik saldırılar arttı

Bu, Rusya’daki Wildberries lojistik altyapısıyla bağlantılı ilk drone olayı değil.

Reuters ve Associated Press’in haberine göre temmuz ayının ikinci yarısından ağustos başına kadar Rusya’nın çeşitli bölgelerinde şirkete ait ondan fazla depo ve lojistik merkezi saldırıya uğradı. 2 Ağustos’ta Samara bölgesindeki Wildberries deposunda da drone saldırısının ardından yangın çıktı, ancak bu olayda yaralanan olmadı.

Ukrayna, bazı lojistik tesislerin Rusya’nın askeri ikmalinde kullanıldığını bildirdi. Wildberries ise depolarının askeri amaçlarla kullanıldığını reddetti.

Olayın ayrıntıları henüz tam olarak bilinmiyor

Şimdilik birkaç önemli soru yanıt bekliyor:

— drone merkeze doğrudan mı isabet etti, yoksa vurulduktan sonra mı düştü;

— yangın ne kadar geniş bir alanı kapladı;

— ayıklama merkezinin faaliyetleri durduruldu mu;

— müşterilerin siparişleri ve satıcıların ürünleri zarar gördü mü;

— konutlar ve sanayi tesislerindeki hasarın boyutu ne kadar.

Resmi kurumlar şu ana kadar yalnızca ilk bilgileri yayımladı. Olayın tam boyutu, yangın söndürüldükten ve tesislerde inceleme yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi tanıdıklarınızla ve arkadaşlarınızla Telegram’da veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!