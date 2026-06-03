Goal sezonun en iyi teknik direktörlerini açıkladı

Avrupa sahalarında bir başka yoğun ve unutulmaz futbol sezonu sona erdi ve bilanço çıkarma dönemi başladı. Prestijli ve dünyaca ünlü Goal spor portalı, 2025/26 sezonunun en güçlü ve başarılı teknik direktörlerinin sıralamasını hazırladı. Futbol taraftarları için gerçek bir hediye olan bu listenin zirvesinde, Fransa'nın PSG takımının çalıştırıcısı, deneyimli İspanyol uzman Luis Enrique yer aldı ve sezonun en iyi teknik direktörü seçildi.

Sıralamada ikinci basamağı Londra'nın Arsenal takımıyla harika bir performans sergileyen Mikel Arteta alırken, ilk üçü Münih'in Bayern takımına yeni bir soluk getiren Vincent Kompany tamamladı. En seçkin uzmanların yer aldığı bu küresel listede toplam 20 teknik direktör bulunuyor.

İlk 10: Sezonun En Güçlü Uzmanları

Futbol dünyasındaki en son taktiksel devrimler ve sonuçlar temelinde oluşturulan ilk on sıralaması şu şekilde:

Sıra Teknik Direktör Kulüp 1 Luis Enrique PSG (Fransa) 2 Mikel Arteta Arsenal (İngiltere) 3 Vincent Kompany Bayern Münih (Almanya) 4 Unai Emery Aston Villa (İngiltere) 5 Cesc Fàbregas Como (İtalya) 6 Hansi Flick Barcelona (İspanya) 7 Cristian Chivu Inter (İtalya) 8 Andoni Iraola Bournemouth (İngiltere) 9 Francesco Farioli Porto (Portekiz) 10 Pierre Sage Lens (Fransa)

Listedeki Sürpriz ve Guardiola'nın Yeri

Bu sıralamada taraftarları ve uzmanları şaşırtan en ilginç ve çok konuşulan detaylardan biri, dünya futbolunun en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri olan Manchester City'nin baş antrenörü Pep Guardiola'nın ilk ona girememesi oldu. İspanyol dahi, bu sezon sonu itibarıyla sıralamada ancak 11. basamakta kendine yer bulabildi.

Goal portalının bu kararı sosyal medyada futbol tutkunları arasında büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle Cesc Fàbregas (Como) ve Cristian Chivu (Inter) gibi teknik direktörlerin ilk ona dahil edilmesi, yeni sezonda genç uzmanların rolünün giderek arttığını gösteriyor.

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