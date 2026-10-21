Club Brugge KV - Lens: kadrolar ve canlı anlatım

·5·Spor
Club Brugge KV - Lens: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Club Brugge KV - Lens karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Club Brugge KV ilk 11'i: 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 20. Vanaken H. (kaptan), 9. Forbes K., 80. Lemarechal F., 11. Vermant R., 7. Tzolis C.

Club Brugge KV yedekleri: 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 85. Koren T. N., 3. Lee Han-beom, 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Sawa K., 81. Vanden Driessche A., 77. Vasovic A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen H.

Club Brugge KV teknik direktörü: Leko I.

Lens ilk 11'i: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (kaptan), 23. Abdelhamid S., 27. Cuisance M., 21. Haïdara M., 22. Skoras M., 9. Hazard T., 28. Kadile J., 29. Ivanovic F.

Lens yedekleri: 32. Antonio K., 5. Bulatovic A., 4. Celik N., 11. Edouard O., 16. Gorgelin M., 1. Gurtner R., 31. Sagnan S., 38. Soares M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F., 8. Titraoui J., 20. Todibo J.

Lens teknik direktörü: Cahuzac Y.

Club Brugge KVLensŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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