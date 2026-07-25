Lens'e İngiliz Kulübünden Hakaret Gibi Teklif: Nasıl Yanıt Verildi?

·71·Spor
Lens'e İngiliz Kulübünden Hakaret Gibi Teklif: Nasıl Yanıt Verildi?

Fransa ikincisi ve Kupa sahibi Lens kulübü etrafında büyük bir skandal patlak verdi. Kulüp başkanı Joseph Oughourlian, bir İngiliz Premier Lig (APL) temsilcisinin Fransız ekibine kendilerini bir pilot kulüp (yetenekleri tedarik eden ikincil bir şube) yapma teklifinde bulunduğunu açıkladı. Bu teklif Lens başkanının gururuna dokundu ve sert bir tepkiye yol açtı.

Zamin.uz Fransız futbolundaki bu yankı uyandıran skandalı ve Özbek futbolcu Abdukodir Husanov ile ilgili önemli detayları analiz ediyor.

1. "Bu Kulübün DNA'sına Aykırı!": Joseph Oughourlian'dan Ateşli Açıklama

İngiliz kulüplerinin finansal üstünlüğü ve Avrupalı kulüpleri kendilerine bağımlı kılma çabası, Lens başkanından sert bir ret cevabı aldı. L'Equipe gazetesine verdiği röportajda Oughourlian, böyle bir teklifin tamamen kabul edilemez bir alçaklık olduğunu vurguladı.

Joseph Oughourlian'ın öfkeli sözleri:

"Bu kesinlikle akıl almaz bir şey! Evet, bize böyle bir teklif geldi, ama ben asla böyle bir yolu düşünmem bile. Bu, kulübün DNA'sına aykırı. Gücümüz ne kadar sürerse sürsün, asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Biz Fransa'yız, Dünya Kupası yarı finaline çıkmış, dünyada en çok futbolcu yetiştiren bir ülkeyiz. Biz Premier Lig için 'B Ligi' olmaya değil, bundan çok daha yüksek hedeflere yönelmeliyiz!"

Lens'in Gerçek Konumu ve Premier Lig Kulübünün Teklifi

2025/2026 sezonunda Lens, Fransa Kupası'nı kazandı ve Ligue 1'i gururlu bir 2. sırada tamamladı.

Göstergeler ve Yönler

Lens'in Mevcut Durumu

Premier Lig Kulübünün Teklif Ettiği Statü

Turnuvadaki Konumu

Fransa Kupası Sahibi ve Ligue 1 İkincisi

İkincil Pilot Kulüp

Kulüp Felsefesi

Bağımsız, üst düzey yetenekleri yetiştiren dev

Premier Lig kulübüne oyuncu hazırlayan bir "üs"

Transfer Politikası

Bağımsız ve değerli transferler

Premier Lig kulübünün kiralık oyuncularını oynatmak

2. Abdukodir Husanov Fenomeni: Fransa — Yıldız Fabrikası

Fransa kulüpleri, Avrupa'nın üst düzey ligleri için yetenekler yetiştiren eşsiz bir "fabrika" haline geldi. Bunun en parlak ve açık örneği olarak Özbekistan millî takımı defans oyuncusu Abdukodir Husanov'ın yükselişi gösterilebilir.

  1. Keşif Aşaması: Lens, Abdukodir'i 2023 yazında Belarus'un Energetik-BGU kulübünden transfer etti.

  2. Avrupa Elitindeki Çıkış: Husanov tam da bu takımın formasını giyerek Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı ve dünya sınıfında bir merkez defans oyuncusuna dönüştü.

  3. 50 Milyon Avroluk Transfer: Lens formasıyla bir buçuk yıl boyunca potansiyelini kanıtlayan Özbek futbolcuyu 20 Ocak 2025'te Premier Lig devi "Manchester City" 50 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

Husanov'un transferi, Lens'in hiç kimsenin pilot kulübü olmadığını, aksine dünya futbolunun elitlerine bağımsız olarak yıldızlar kazandıran güçlü bir kulüp olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bu skandal açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?

Lens başkanının ilkeli duruşu, Fransız futbolunun ve takımın onurunu korumada diğer kulüplere de örnek olabilir.

Bu sıcak ve faydalı futbol haberini hemen arkadaşlarınıza ve spor sohbetlerinize gönderin!

Sizce Lens, Premier Lig'in finansal baskısına daha ne kadar dayanabilir? Joseph Oughourlian'ın duruşunu destekliyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

LensJoseph OughourlianAbdukodir KhusanovFransaL'Équipe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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