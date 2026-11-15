City, Lens'in yeni yıldızını gözüne kestirdi: Husanov'dan sonraki yeni transfer mi?

Fransız kulübü Lens, bir başka yetenekli savunmacısıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. TEAMtalk haberine göre, Lens savunmacısı Ismaelo Ganiu İngiliz kulübü Manchester City'nin scoutlarının radarında.

Genç savunmacı için ciddi rekabet

Kaynağın belirttiğine göre, Manchester City 21 yaşındaki oyuncunun saha içindeki gelişimini yakından takip ediyor. Ancak Ganiu için mücadele sadece 'City' ile sınırlı değil. Şu anda diğer önemli İngiliz kulüpleri olan Chelsea, Tottenham ve Newcastle da ciddi ilgi gösteriyor.

Genç savunmacı bu sezon tüm kulvarlarda sekiz maçta forma giydi ve bir gol kaydetmeyi başardı. Lens ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden oyuncunun, Transfermarkt uzmanları tarafından piyasa değeri 30 milyon Euro civarında değerlendiriliyor.

Transfer detayları Veriler ve istatistikler Oyuncu Ismaelo Ganiu (21 yaş, Lens savunmacısı) İlgilenen kulüpler Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle Sözleşme süresi 2030'a kadar Piyasa değeri Yaklaşık 30 milyon Euro

Abdukodir Khusanov izinde

Özbek futbolseverler için Lens kulübü özel bir yere sahip. Hatırlatmak gerekirse, Manchester City'nin güvenilir ve çok yönlü savunmacısı olarak değer gören vatandaşımız Abdukodir Khusanov da Fransız kulübü Lens'ten transfer edilmişti. Bu nedenle, İngiliz devlerinin tekrar bir Fransız kulübü savunmacısına odaklanması futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor.

Sizce Ismaelo Ganiu da Abdukodir Khusanov gibi Premier League'de başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!