Husanov’un ardından yeni sansasyon: Rahmonaliev transferine dair ilk detaylar

·17·Spor
Husanov’un ardından yeni sansasyon: Rahmonaliev transferine dair ilk detaylar

Özbek genç savunmacı Abduqodir Husanov’ubüyük Avrupa futboluna taşıyan Fransa’nın Lens kulübü, Özbek futbolunun yeteneklerine yeniden göz dikti. Fransız basını ve önde gelen muhabirler, Fransızların orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliev’ikadrosuna katmayı ciddi şekilde planladığını bildirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hazırlanan Lens yönetimi, yaz transfer döneminin son bölümünde orta sahayı güçlendirmek için Özbek orta saha oyuncusunun adaylığını öncelikli seçenek olarak değerlendiriyor.

Fransız uzmanlar ne diyor?

Avrupa’nın önde gelen spor yayınları, Fransız kulübünün bu transfer politikasını kapsamlı şekilde analiz ediyor.

Kevin Karrer (topmercato.com uzmanı):

“Umarali Rahmonaliev, Lens’in transfer hedefleri kısa listesine alındı. Geçen sezon ilk 11’de forma giyen Adrien Thomasson ve Mamadou Sangare ile Brest’e giden Mamadi Diambou’nun kaybı, kulübü orta sahayı acilen güçlendirmeye zorluyor.

Gelecek sezon takımı Ligue 1 ve Fransa Kupası’nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi’nin zorlu mücadeleleri bekliyor. Bu nedenle Rahmonaliev gibi yetenekli futbolcuları kadroya katmak tamamen mantıklı ve karşılığını verecek bir adım.”

Yohan Boden (les-transferts.com muhabiri):

“Racing Club de Lens, ön libero transferine özel ilgi gösteriyor. Rahmonaliev, yeni sezonda Sabah formasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maça çıkarak şimdiden bir asist yaptı.

Onun büyük potansiyeli ve sahadaki çalışma kapasitesi, Lens scoutlarının büyük ilgisini çekti. Rakip kulüpler harekete geçmeden önce Lens, inisiyatifi ele almak için kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayabilir.”

Lens — Özbek futbolcular için Avrupa’ya açılan en güvenilir köprü

Abduqodir Husanov’un Lens formasıyla sergilediği başarılı performans ve üst düzey kulüplerin dikkatini çekmesi, Fransız kulübünün Özbekistan pazarına olan güvenini önemli ölçüde artırdı.

Taraflar arasında henüz resmi teklif sunulmamış olsa da mali şartlar ve bonservis bedeli üzerinde anlaşılması halinde Umarali Rahmonaliev kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşayarak Fransa’nın üst ligine adım atabilir.

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Abdukodir KhusanovUmarali RakhmonalievLensSabah FKBrest
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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