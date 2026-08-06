Real, Bu Transfer İçin Tarihi Bir Bedel Ödedi: Diomande Dönemi Başladı

Real, Avrupa futbolunda sansasyon yaratan bir transfere imza atarak Leipzig'in 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna kattı. Madrid ekibi bonservisin garanti edilen kısmı için 125 milyon euro ödeyecek; bonusların gerçekleşmesi hâlinde anlaşmanın toplam değeri 140 milyon euroya çıkabilir.

Böylece henüz iki yıl önce Avrupa'da neredeyse kimsenin tanımadığı yetenek, Real tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Ancak kulübü böylesine büyük bir harcama yapmaya iten neden yalnızca oyuncunun yaşı değil.

125 milyon euroluk yeni rekor

AS ve El País'in haberine göre Real, Diomande için Leipzig'e 125 milyon euro garanti ödeme yapacak. Sözleşmede ayrıca 15 milyon euroluk bonuslar da yer alıyor.

Bu rakam, garanti bonservis bedeli açısından Jude Bellingham, Gareth Bale ve Eden Hazard gibi yıldızları geride bırakıyor. Bonusların tamamının devreye girmesi hâlinde operasyonun toplam değeri 140 milyon euroya ulaşacak.

AS'ın bilgilerine göre Fildişi Sahilli futbolcu, Madrid kulübüyle 2033 yılına kadar geçerli yedi sezonluk sözleşme imzaladı.

33 maçta 20 gol katkısı

Real, Diomande'yi yalnızca geleceğe yönelik bir yatırım olarak görmüyor. Oyuncu, 2025/26 sezonunda Bundesliga'nın en dikkat çekici genç futbolcularından biri hâline geldi.

Alman Futbol Federasyonu ve Bundesliga verilerine göre kanat oyuncusu, Leipzig formasıyla ligde 33 maçta:

— 12 gol attı;

— 8 asist yaptı;

— toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Diomande; hızı, bire bir pozisyonlarda rakiplerini eksiltmesi ve iki kanatta da oynayabilmesiyle öne çıkıyor. Daha çok sol kanatta görev yapsa da ihtiyaç hâlinde sağ kanatta da hücuma güç katabiliyor.

Serbest oyuncudan 125 milyon euroluk yıldıza

Diomande'nin futboldaki yükselişi son derece hızlı gerçekleşti. Leganés, oyuncuyu Kasım 2024'te serbest oyuncu olarak kadrosuna kattı. O dönemde 18 yaşında olan forvetin başlangıçta kulübün ikinci takımında forma giymesi planlanıyordu.

Ancak yeteneği kısa sürede A takım teknik heyetinin dikkatini çekti. Diomande, 2024/25 sezonunda La Liga'da 10 maça çıkıp 2 gol ve 1 asist kaydetti. Dolayısıyla İspanya ligi ortamı ve bu ligin gereklilikleri futbolcuya tamamen yabancı değil.

Leipzig, onu 2025 yazında 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Aradan yalnızca bir sezon geçtikten sonra Alman kulübü, futbolcuyu 125 milyon euroluk garanti bonservis bedeli karşılığında satmayı başardı.

Real ne kazandı?

Diomande, hemen sonuç verebilecek ve aynı zamanda gelişim için büyük bir potansiyele sahip bir futbolcu. Başlıca özellikleri; yüksek hız, etkili dripling, ceza sahasına cesurca girebilme ve hücumları gol ya da asistle sonuçlandırma becerisi.

19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi, Real'in yalnızca hazır yıldızları değil, Avrupa futbolunda yeni parlamaya başlayan yetenekleri de en yüksek bedellerle kadrosuna katmaya hazır olduğunu gösterdi.

Diomande'nin önündeki görev artık kolay değil: Rekor bonservis bedelinin baskısını aşmalı ve Bundesliga'da sergilediği performansı Santiago Bernabéu'da da tekrarlamalı. 125 milyon euro yeteneğine ödendi, ancak bu bedeli sahada haklı çıkarmak artık futbolcunun kendisine bağlı.

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.