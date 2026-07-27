Real Madrid, Yan Diomande transferi konusunda anlaşmaya vardı

·31·Spor
Real Madrid, Yan Diomande transferi konusunda anlaşmaya vardı

İspanyol devi Real Madrid, transfer pazarında bir başka ses getiren anlaşmaya çok yakın. Tanınmış muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, eflatun-beyazlılar RB Leipzig'in yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için tamamen anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde İspanya'ya uçarak sağlık kontrolünden geçecek ve Haziran 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Transfer bedelinin 100 milyon oyun (avronun) oldukça üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Madrid ekibinin 100 milyon euro civarındaki ilk teklifi Alman kulübü tarafından reddedilmişti, çünkü RB Leipzig yönetimi yetenekli oyuncusu için daha fazla para talep etmişti. Ancak son müzakerelerin sonucunda taraflar genel bir anlaşmaya vard و transfer ücreti rekor bir rakama ulaştı.

Yıldız futbolcu için kıyasıya rekabet

Fildişi Sahili millî takımının bir üyesi olan Yan Diomande'ye Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi bir ilgi vardı. Özellikle Paris Saint-Germain takımı da transfer yarışına aktif olarak katılmış ve futbolcuyla kişisel sözleşme şartlarında anlaşmıştı. Ancak Paris kulübü, mali istikrarı ve takım dengesini koruma ilkelerine bağlı kalarak bu meblağ için mücadeleden çekilmeye karar verdi.

Ayrıca İngiltere Premier Ligi'nin dev kulüpleri — Arsenal, Manchester City ve Liverpool da genç yeteneğin hareketlerini yakından takip etmişti. Ancak İngiliz ekipleri 100 milyon euroluk sınırı aşmak istemedi. Paris Saint-Germain'in yarıştan çekilmesi ise Real Madrid'in yolundaki tüm engelleri ortadan kaldırdı ve transferin gerçekleşmesini garantiledi.

Futbolcunun hızlı yükseliş tarihi

Yan Diomande'nin son yıllardaki kariyeri adeta profesyonel bir sıçramayla dikkat çekiyor. 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes formasıyla sadece altı maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, iki kez rakip kaleleri havalandırmıştı. Buna rağmen potansiyeli Alman kulübünün dikkatinden kaçmadı.

2025 yılında RB Leipzig futbolcu için 20 milyon euro ödeyerek onu kadrosuna katmıştı. Almanya Bundesliga'sında oyununu kökten değiştiren genç hücum oyuncusu kısa sürede takımın ana yıldızı hâline geldi. Geçtiğimiz sezon boyunca tüm turnuvalarda 46 karşılaşmaya katılan oyuncu, 10'dan fazla golün altına imza atarak Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri hâline geldi.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigTransferLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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