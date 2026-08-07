“Çocukluk hayalim gerçekleşti”: Yan Diomande, Real Madrid’e transferinin ardından konuştu

Avrupa futbol piyasasındaki bir sonraki astronomik transfer resmen tamamlandı. Madrid’in Real Madrid kulübüne transfer olan Fildişi Sahili Millî Takımı’nın 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Yan Diomande, Alman taraftarlara ve RB Leipzig’e duygu yüklü bir veda mesajı gönderdi.

Hatırlanacağı üzere “Los Blancos”, genç yıldızın transferi için Leipzig’e garantili 125 milyon avro ve ek olarak 15 milyon avro bonus (toplam 140 milyon avro) ödeyecek.

“Leipzig olmasaydı hiçbir şey başaramazdım”

Diomande, Alman kulübüne kendisine duyduğu güven ve onu üst seviyeye taşıdığı için içtenlikle teşekkür etti:

“Leipzig’e sonsuz minnettarlığımı sunuyorum. Kulüp ve yönetimi, profesyonel düzeyde yalnızca birkaç maça çıkmış olmama rağmen bir yıl önce bana güvendi. Bana bir fırsat verdiler ve kendimi en üst seviyede göstermem için gerekli ortamı sağladılar. Burada Avrupa’nın en güçlü liglerinden birinde kendime yer edindim, Fildişi Sahili Millî Takımı’na seçildim ve ülkemi Dünya Kupası’nda temsil etme mutluluğunu yaşadım”, — diye yazdı futbolcu.

“Real Madrid’e transfer olmak çocukluk hayalimdi”

Fildişi Sahilli yetenek, Madrid’e transfer olmanın en büyük hayali olduğunu gizlemedi ve yönetim kuruluna bu fırsat için teşekkür etti:

“Real Madrid’e transfer olmak, çocukluk hayalimin gerçekleşmesi demek. Bu nedenle, sözleşmem yürürlükte olmasına rağmen bu transferin gerçekleşmesine izin veren Leipzig yönetimine özellikle teşekkür ediyorum. Taraftarlara da sonsuz minnettarlığımı sunuyorum. İlk günden itibaren gösterdiğiniz destek ve sevgi benim için paha biçilmezdi. Bugün hayatımın yeni bir sayfası açılıyor. Vedalar her zaman zordur ancak önümde beni bekleyen yeni mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyorum. Kim bilir, belki bir gün Şampiyonlar Ligi’nde yeniden karşılaşırız”, — diyerek mesajını tamamladı Diomande.

19 yaşındaki futbolcunun Madrid’deki yeni dönemi ve Real Madrid’deki geleceği, futbol kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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