“Real” ararsa “hayır” diyemezsiniz: Yan Diomande ilk duygularını anlattı

·58·Spor
“Real” ararsa “hayır” diyemezsiniz: Yan Diomande ilk duygularını anlattı

RB Leipzig'ten Madrid ekibine transfer olan ve bu yaz transfer döneminin en sansasyonel transferlerinden biri haline gelen yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande Real Madrid'deki ilk günlerini, José Mourinho ile görüşmesini ve soyunma odasındaki atmosferi coşkuyla anlattı.

Bu heyecan verici ve samimi itiraflar, “Kraliyet Kulübü”nün resmî internet sitesinde yayımlandı.

“Mourinho ile görüşme ve duyulan güven”

125 milyon avro karşılığında Madrid'e transfer olan genç ve gelecek vadeden kanat oyuncusu, José Mourinho faktörünün bu transferde belirleyici rol oynadığını gizlemedi:

“Öncelikle José Mourinho'ya teşekkür etmek istiyorum. Daha önce kendisiyle iletişim kurmuştuk. Bugün Real forması giyme şansına, José ve kulüp yönetiminin bana duyduğu güven sayesinde sahip oldum. Bana böylesine büyük bir güven duyan herkese teşekkür ederim”, — dedi Diomande.

Son yıllarda dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul edilen futbolcu, takımdaki yıldızlarla dolu atmosferden etkilendiğini de ekledi:

“Soyunma odasında böylesine üst düzey futbolcularla yan yana olmak harika bir duygu. Daha önce onların maçlarını sadece televizyondan izliyordum, şimdi ise aynı soyunma odasında onlarla birlikte oturuyorum”.

“Buradaki rekabet ve beklentiler tamamen farklı”

Yan Diomande, Santiago Bernabéu'daki baskıyı ve yüksek standartları çok iyi hissettiğini, ayrıca takımın başarılarına katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı:

“Burada her şey harika ama her şey tamamen farklı. Rekabet de beklentiler de çok yüksek. Bu normal, çünkü konu Real. Dünyanın en iyi takımı olmaya devam etmek için başka her yerde olduğundan daha fazla ve durmaksızın çalışmalıyız. Bu büyük takımın ayrılmaz bir parçası olmak ve büyük zaferler kazanmasına yardımcı olmak istiyorum”.

“Real ararsa ‘hayır’ diyemezsiniz”

Kulüp değiştirme kararı hakkında konuşan kanat oyuncusu, Madrid kulübünden teklif geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirtti:

“Real Madrid gibi bir kulüp sizi aradığında asla ‘hayır’ diyemezsiniz. Her şey çok basit. Bu kulüple birlikte en yüksek zirveleri fethetmeyi ve takımıma mümkün olan tüm kupa ve ödülleri kazanmasında yardımcı olmayı hedefliyorum. Önümüzde birçok büyük zaferin olduğuna inanıyorum”, — diyerek sözlerini tamamladı futbolcu.

Mourinho projesinin kilit kozu

Hatırlanacağı üzere Yan Diomande, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in bu yaz gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu. Portekizli teknik direktör, yeni sezonda yetenekli kanat oyuncusunu takımın hücum hattındaki kilit isimlerden biri olarak görüyor.

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Yan DiomandeReal MadridJosé MourinhoRB LeipzigSantiago Bernabéu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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