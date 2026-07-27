Real'e yol açıldı: PSG, Yann Diomande transferinden neden vazgeçti?

Avrupa transfer pazarındaki en sansasyonel olaylardan biri sona erdi. Paris Saint-Germain kulübü, RB Leipzig'in yetenekli orta saha oyuncusu Yann Diomande'yi kadroya katma müzakerelerini tamamen durdurduğunu resmi olarak açıkladı.

Bu karar, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı. Medyada yer alan haberlere göre, futbolcunun önümüzdeki günlerde eflatun-beyazlı ekibe katılması ve Madrid'de sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Zamin.uz PSG yönetiminin sert açıklamasını ve transferin suya düşmesinin temel nedenlerini sunuyor.

PSG'nin resmi açıklaması: "Pazardaki bu çılgınlığa ortak olmayacağız"

Fransa şampiyonu, transferden vazgeçme sebeplerini açıkça dile getirdi. Kulüp yönetimi, futbolcunun menajeri ve Leipzig tarafından öne sürülen şartları "asılsız" olarak nitelendirdi.

Marca'nın aktardığına göre PSG'nin açıklaması: "Paris Saint-Germain kulübü, Yann Diomande hakkındaki planlarından resmi olarak vazgeçmiş ve tüm müzakereleri durdurmuştur. Hem teklif edilen bonservis bedeli hem de maaş talepleri tamamen mantıksız derecede yüksekti ve piyasa istikrarına olumsuz etki edebilirdi. PSG, katı mali disiplin ve dengeli kadro ilkelerinden ödün vermeyecektir. Son yıllarda en çok kupa kazanan, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain, enflasyonist oyunlara veya bazı aracıların manevralarına boyun eğmeyecektir. Kulüp, transfer pazarındaki stratejisine sakin ve güvenli bir şekilde devam edecektir."

Yann Diomande'nin geçen sezonki istatistikleri

Leipzig'in 20 yaşındaki yıldızı, geçen sezonki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekerken piyasa değerini de katladı.

İstatistik Değer / Sonuç Toplam Maç (Tüm Turnuvalar) 36 Atılan Goller 13 Asistler 10 "Gol + Asist" katkısı 23 puan Transfermarkt değeri ~ 90 milyon euro

Real Madrid bu durumu nasıl değerlendirdi?

PSG'nin masadan kalkması Real Madrid'in işine yaradı. Madrid ekibi, futbolcunun temsilcileri ve Leipzig ile kısa sürede anlaşma sağladı.

Edinilen bilgilere göre Diomande, önümüzdeki saatlerde Madrid'e uçacak ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Real Madrid ile uzun vadeli sözleşme imzalayacak. PSG ise bu bütçeyi kadrodaki diğer kilit pozisyonları güçlendirmek için kullanmayı tercih etti.

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Paris ile Madrid arasındaki bir diğer transfer düellosu beklenmedik bir dönemeçle sonuçlandı.

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Sizce PSG 90+ milyon euroluk bu transferden vazgeçmekle doğru mu yaptı, yoksa Real Madrid yeni bir süper yıldızı kaptı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!