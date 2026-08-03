Yan Diomande'nin Real Madrid'e Transferi Menajerler Anlaşmazlığı Yüzünden Askıya Alındı

Real Madrid, RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande'yi kadrosuna katma yolunda ciddi bir engelle karşılaştı. AS ve Defensa Central'in haberine göre, futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması, eski ve mevcut temsilcileri arasındaki sert hukuki anlaşmazlık nedeniyle gecikiyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık FIFA organlarına kadar taşınmış olup, bu durum anlaşmanın son aşamasını olumsuz etkiliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Eflatun-beyazlılar, müzakereleri yalnızca ünlü rapçi Jay-Z tarafından kurulan Roc Nation ajansıyla yürütmüştü. Madrid ekibi, bu spor ajansını futbolcunun tek temsilcisi olarak kabul etmişti. Ancak eski futbolcu Max Gradel liderliğindeki Maxidel Management ajansı FIFA'ya resmi şikayette bulunarak sözleşme şartlarının ihlal edildiğini iddia ediyor. Kanat oyuncusunun geçen yıl RB Leipzig'e transferini sağlayan bu ajans, futbolcu Alman kulübünden ayrılana kadar haklarının korunmasını talep ediyor.

Müzakerelerdeki şeffaflık eksikliği Madrid kulübünü öfkelendirdi

Bu beklenmedik engel, neredeyse tamamlanan anlaşmanın durdurulmasına neden oldu. İspanyol devinin yönetiminin, müzakereler sırasında şeffaflık eksikliği ve kandırıldıklarını hissetmeleri nedeniyle duruma çok öfkelendiği bildiriliyor. Fildişi Sahilli gazeteci Malik Traore bu konudaki görüşlerini paylaşarak, Real Madrid'in Roc Nation temsilcilerinden memnun olmadığını, çünkü futbolcunun hâlâ diğer menajerlerle yürürlükteki bir sözleşmeye bağlı olduğunun gizlendiğini vurguladı. Öfke, futbolcunun kendisine değil, doğrudan menajerlik ajansına yöneltilmiş durumda.

Şu anda tüm dikkatler FIFA'nın kararına çevrilmiş durumda ve kuruluş Maxidel ajansının şikayetini incelemeye başladı. Uluslararası Futbol Federasyonu, menajerlerin faaliyetleriyle ilgili katı kurallara uyuyor. Temsil hakkı konusunda aktif bir anlaşmazlık varsa, FIFA Uluslararası Transfer Sertifikası'nın düzenlenmesini reddetme hakkına sahiptir. Yanlış menajere komisyon ödenmesi kulüp için ağır sonuçlar doğurabileceğinden, Real Madrid ortaya çıkan bu karmaşık hukuki durumu dikkatlice çözmek zorunda.

RB Leipzig kulübünün katı mali talepleri

Durumu daha da karmaşıklaştıran bir diğer faktör ise RB Leipzig kulübünün transfer politikasıdır. Alman ekibi, lider hücum oyuncusu için 100 milyon eurodan fazla bonservis bedeli talep ediyor ve bir kuruş bile indirim yapma niyetinde değil. Edinilen bilgilere göre, hukuki anlaşmazlıklar uzarsa Real Madrid, Yan Diomande'yi geçici olarak kaydettirmek için geçici lisans talep etmek zorunda kalabilir. Her halükarda taraflar, bu transferin başarıyla tamamlanması için FIFA'nın nihai kararını bekliyor.