Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?

Madrid’in Real Madrid kulübü, bu yaz transfer döneminde başka sansasyonel transferler yapmayı planlamıyor. Kraliyet kulübünün bu yaz gerçekleştirdiği son büyük transfer, RB Leipzig’den bonuslar hariç 125 milyon avro karşılığında kadroya kattığı yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande oldu.

İspanya’nın saygın Marca gazetesinin haberine göre kulüp yönetimi, José Mourinho’nun emrindeki kadronun neredeyse tamamen oluşturulduğunu ve yeni sezona yüzde 95 oranında hazır olduğunu düşünüyor.

Öncelik kadro temizliğinde

Madrid ekibinin yönetimi, kadro yapılanmasının temel aşamasının tamamlandığını açıkladı. Bu nedenle kraliyet kulübü artık gereksiz oyuncularla yollarını ayırmaya ve kadroyu optimize etmeye odaklanıyor.

Kulübün yeni planına göre yeni futbolcu transferi yalnızca iki beklenmedik durumda gerçekleşebilir:

Takım oyuncularından birinin beklenmedik şekilde başka bir kulübe satılması; Kadroda ciddi ve uzun süreli sakatlıkların ortaya çıkması.

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Bu yaz transfer dönemi, Santiago Bernabéu’da büyük yankı uyandıran ve geniş kapsamlı değişikliklerle hatırlanacak.

Takıma katılan yeni futbolcular:

Yan Diomande (RB Leipzig — 125 milyon avro);

Marc Cucurella ;

Denzel Dumfries ;

Ibrahima Konaté ;

Bernardo Silva ;

Carlos Espí.

Takımdan ayrılan futbolcular:

Dani Carvajal ;

David Alaba ;

Dani Ceballos ;

Franco Mastantuono (kiralık gönderildi);

Fran García ;

Gonzalo García ;

César Palacios ;

Mario Martín ;

Fran González.

José Mourinho yönetimindeki Madrid ekibi, yenilenmiş ve güçlendirilmiş kadrosuyla yeni sezonda tüm turnuvalarda büyük kupalar için mücadele etmeyi hedefliyor.

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