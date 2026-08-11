Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?

·50·Spor
Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?

Madrid’in Real Madrid kulübü, bu yaz transfer döneminde başka sansasyonel transferler yapmayı planlamıyor. Kraliyet kulübünün bu yaz gerçekleştirdiği son büyük transfer, RB Leipzig’den bonuslar hariç 125 milyon avro karşılığında kadroya kattığı yetenekli kanat oyuncusu Yan Diomande oldu.

İspanya’nın saygın Marca gazetesinin haberine göre kulüp yönetimi, José Mourinho’nun emrindeki kadronun neredeyse tamamen oluşturulduğunu ve yeni sezona yüzde 95 oranında hazır olduğunu düşünüyor.

Öncelik kadro temizliğinde

Madrid ekibinin yönetimi, kadro yapılanmasının temel aşamasının tamamlandığını açıkladı. Bu nedenle kraliyet kulübü artık gereksiz oyuncularla yollarını ayırmaya ve kadroyu optimize etmeye odaklanıyor.

Kulübün yeni planına göre yeni futbolcu transferi yalnızca iki beklenmedik durumda gerçekleşebilir:

  1. Takım oyuncularından birinin beklenmedik şekilde başka bir kulübe satılması;

  2. Kadroda ciddi ve uzun süreli sakatlıkların ortaya çıkması.

Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?

Bu yaz transfer dönemi, Santiago Bernabéu’da büyük yankı uyandıran ve geniş kapsamlı değişikliklerle hatırlanacak.

Takıma katılan yeni futbolcular:

  • Yan Diomande (RB Leipzig — 125 milyon avro);

  • Marc Cucurella;

  • Denzel Dumfries;

  • Ibrahima Konaté;

  • Bernardo Silva;

  • Carlos Espí.

Takımdan ayrılan futbolcular:

  • Dani Carvajal;

  • David Alaba;

  • Dani Ceballos;

  • Franco Mastantuono (kiralık gönderildi);

  • Fran García;

  • Gonzalo García;

  • César Palacios;

  • Mario Martín;

  • Fran González.

José Mourinho yönetimindeki Madrid ekibi, yenilenmiş ve güçlendirilmiş kadrosuyla yeni sezonda tüm turnuvalarda büyük kupalar için mücadele etmeyi hedefliyor.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigJosé MourinhoMarca
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lugano sportif direktörü, Behruz Karimov transferi hakkında açıklama yaptıLugano sportif direktörü, Behruz Karimov transferi hakkında açıklama yaptıBugün, 14:43Ronald Araujo Liverpool'a transferinin nedenlerini ve yeni forma numarasını anlattıRonald Araujo Liverpool'a transferinin nedenlerini ve yeni forma numarasını anlattıBugün, 14:32Arsenal Efsanesi Marcus Rashford ile Myles Lewis-Skelly Takasını DesteklediArsenal Efsanesi Marcus Rashford ile Myles Lewis-Skelly Takasını DesteklediBugün, 14:18Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool: 2026/27 sezonu için tahmini kadroAndoni Iraola yönetimindeki Liverpool: 2026/27 sezonu için tahmini kadroBugün, 14:13Filip Jørgensen Strasbourg'a transfer olduFilip Jørgensen Strasbourg'a transfer olduBugün, 13:54Marchegiani: Suzuki ve Vicario Juventus için hazır değilMarchegiani: Suzuki ve Vicario Juventus için hazır değilBugün, 13:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)