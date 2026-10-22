Beşiktaş — Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım

22 Tyrick Mitchell (Crystal Palace) ceza sahası çizgisine kadar iyi kat edip kaleyi yokladı ancak zayıf şutu sağ direğin dibinden auta çıktı. Beşiktaş kaleci vuruşuyla oyunu devam ettirecek.

21 59:41 – son topa sahip olma istatistikleri.

19 Kartal Kaya Yılmaz (Beşiktaş) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılar topu rahatça uzaklaştırdı. Top taca çıktı ve Crystal Palace kalecisi kaleci vuruşunu kullanacak.

18 Taylan Bulut (Beşiktaş) ileriye çıkmaya çalışıyor ancak rakip oyuncu topu uzaklaştırdı. Beşiktaş korner kullanacak.

17 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) pasın ardından açık bir şekilde ofsaytta kaldı ve yan hakem bayrağını kaldırdı.

16 Yeremi Pino serbest vuruştan topu Crystal Palace'tan Chris Richards'ın başına ortaladı, o da yakından kafa vuruşu yaptı ancak top üst direğin üzerinden dışarı gitti. Şanssızlık! Top taca çıktı ve Beşiktaş kale vuruşuyla oyuna devam edecek.

16 Yeremy Pino (Crystal Palace) serbest vuruşu hızlı kullanacak gibi göründü ancak topu ceza sahası içindeki arkadaşlarına aktarmaya karar verdi.

15 Wilfred Ndidi (Beşiktaş) sert faulü nedeniyle sarı kart gördü. Bu pozisyonda sarı kart kesinlikle kaçınılmazdı.

13 Dwight McNeil (Crystal Palace) ortaya doğru pas vererek takım arkadaşlarını bulmak istedi ancak rakip savunmacı pası keserek tehlikeyi önledi.

11 Danny Makkelie düdüğünü çaldı. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) tehlikeli hareket nedeniyle faul yaptı.

10 Beşiktaşlı oyuncular şut pozisyonu yaratmak için kısa paslarla topu çeviriyor.

8 Crystal Palace'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

7 Bekleyin! Hakem Danny Makkelie, Crystal Palace'ın attığı golü VAR'da inceleyeceğini belirtti. Muhtemel bir ofsayt kontrolü yapılıyor.

6 Gol! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ceza sahası içindeki boşta kalan topu önünde buldu ve sol alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi avladı. Skoru 0-1 yaptı.

5 Ümit Akdağ (Beşiktaş) böyle bir hareketin kurallara aykırı olduğunu bilmeliydi. Mücadelede çok dikkatsiz davrandı ve Danny Makkelie'ye düdüğünü çalmaktan başka çare bırakmadı. Crystal Palace serbest vuruş kazandı.

4 Leandro Trossard (Beşiktaş) ceza sahasına ortaladı, ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı ve rakip savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

4 Taylan Bulut (Beşiktaş) ceza sahasına ortayı yapamadı, girişimi engellendi.

3 Beşiktaş topu kontrol ediyor, birkaç pas yapıp şut için uygun fırsatı bekliyor.

1 Maç yeni başladı.

00:03 Oyuncular sahnede ve Crystal Palace maçı başlatıyor.

00:00 Bugünkü maçı Danny Makkelie yönetecek.

00:00 Maç başlamadan önce, bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.