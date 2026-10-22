Beşiktaş — Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Beşiktaş — Crystal Palace karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Beşiktaş ilk 11'i: 1. Nübel A., 50. Akdağ U., 22. Bulut T., 35. Djalo T., 29. Fakili İ., 8. Kayra Yılmaz K., 21. Miretti F., 4. Ndidi W. (kaptan), 9. Oh Hyeon-gyu, 11. Ouattara K., 19. Trossard L.
Beşiktaş yedekleri: 12. Agbadou E., 80. Alemdar D., 18. Cerny V., 90. Kılıçsoy S., 62. Murillo M., 15. Olaitan J., 6. Özcan S., 58. Özcan Y., 17. Poku E., 53. Topçu E., 28. Vlahovic D., 33. Yılmaz R.
Beşiktaş teknik direktörü: Italiano V.
Crystal Palace ilk 11'i: 44. Benitez W., 6. Guehi M., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 14. Mateta J.P., 11. McNeil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 20. Wharton A. (kaptan).
Crystal Palace yedekleri: 21. Ahamada N., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 33. Chilwell B., 19. Hughes W., 37. King G., 22. Larsen J., 31. Matthews R., 30. Mingueza O., 9. Nketiah E., 24. Osorio D., 7. Sarr I.
Crystal Palace teknik direktörü: Sage P.
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