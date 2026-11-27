Avrupa Ligi genel aşamasının 5. haftasında oynanan Türkiye'den Beşiktaş ve İsrail'den Hapoel (Beer-Sheva) kulüpleri arasındaki karşılaşma, stadyum tribünlerinde yaşanan ciddi kargaşa nedeniyle 35 dakika durduruldu. Uzun bir aradan sonra devam eden müsabakayı İstanbul ekibi 2:1 skorla kazandı.

Gürcistan'a taşınan maç ve tribündeki çatışma

Tarafsız saha nedeni: Türkiye yetkililerinin talebi üzerine, İsrail kulübünün güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesiyle UEFA, bu karşılaşmayı tarafsız bir bölge olan Gürcistan'a taşıma kararı almıştı.

Olayın başlangıcı: Karşılaşmanın 25. dakikasında skor 0:0 iken Türk taraftarlardan biri tribünde Filistin bayrağı açtı. Stadyum görevlileri bayrağı almaya çalıştığında, Beşiktaş taraftarları bayrağı korumak için toplu halde müdahale etti.

Polis müdahalesi ve ara: Yaşanan kargaşa sırasında taraftarlar stadyum koltuklarını sökerek Gürcü polis memurlarına fırlatmaya başladı. Buna karşılık güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldı ve maçın hakemi güvenlik gerekçesiyle oyunu 35 dakika durdurdu.

Maç detayları

Göstergeler Detaylar Turnuva aşaması Avrupa Ligi, genel aşama, 5. hafta Maç sonucu Beşiktaş 2:1 Hapoel (Beer-Sheva) Oynandığı yer Gürcistan (UEFA kararıyla tarafsız sahaya taşındı) Durdurulma süresi 25. dakikada (skor 0:0 iken), ara 35 dakika sürdü

Sizce UEFA, bu olayların ardından Beşiktaş kulübüne karşı ne tür disiplin cezaları uygulayabilir?

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