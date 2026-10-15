Lyon — Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım

·13·Spor
Lyon — Crystal Palace: kadrolar ve canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki LyonCrystal Palace karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Lyon ilk 11: 1. Greif D., 16. Abner Vinicius, 13. Atékame Z., 20. Bahar F., 21. Kluivert R., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 99. Nartey N., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C. (kaptan).

Lyon yedekleri: 25. Bengi J., 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 45. Himbert R., 85. Kamara N., 37. Kango S., 22. Mata C., 19. Niakate M., 10. Schulz P., 6. Tessmann T.

Lyon teknik direktörü: Fonseca P.

Crystal Palace ilk 11: 44. Benitez W., 6. Canvó J., 5. Disasi A., 22. Larsen J., 30. Mingueza O., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 7. Sarr I., 23. Timber J., 20. Wharton A. (kaptan).

Crystal Palace yedekleri: 21. Ahanor J., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 19. Hughes W., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 9. Nketiah E., 24. Osorio D.

Crystal Palace teknik direktörü: Sage P.

LyonCrystal PalaceUEFA Avrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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