Dünya Şampiyonası 2026 Öncesi Şok Gelişme: Razambek Jamalov Astana'ya Gitmiyor

·7·Spor
Dünya Şampiyonası 2026 Öncesi Şok Gelişme: Razambek Jamalov Astana'ya Gitmiyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliği yapacağı Serbest Güreş Dünya Şampiyonası'nın başlamasına sayılı günler kala Özbekistan milli takım kadrosunda beklenmedik değişiklikler yapıldı.

Dünya Güreş Birliği (UWW) listesine dahil edilen ilk kadro yeniden gözden geçirildi ve iki önemli sıklette yeni isimler onaylandı. Taraftarlar için en büyük haber ise Olimpiyat şampiyonu ve milli takımın liderlerinden biri olan Razambek Jamalov'un gelecek dünya şampiyonasında yer almayacak olmasıdır.

Kadrodaki ana değişiklikler: Jamalov ve Poyonov'un yerine kimler gidiyor?

Antrenör heyetinin kararıyla iki sıklette şu rotasyonlar resmileştirildi:

  • 74 kg sıkletinde: Listede yer alan Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Razambek Jamalov'un yerine genç ve umut vadeden güreşçi Javohir Choliboyev Özbekistan'ı temsil edecek;

  • 97 kg sıkletinde: Sherzod Poyonov'un yerini Boymurod Azimov aldı ve dünya arenasında gücünü sınama fırsatı buldu.

Özbekistan milli takımının tam ve güncellenmiş kadrosu:

Astana minderlerinde ülkemizi şu serbest stil güreşçiler temsil edecek:

  • 57 kg: Asadbek Saidtorayev

  • 61 kg: Gulomjon Abdullayev

  • 65 kg: Mashrabjon Uzokov

  • 70 kg: Shahzodbek Yarashev

  • 74 kg: Javohir Choliboyev

  • 79 kg: Mirzo Hayitov

  • 86 kg: Bobur Islomov

  • 97 kg: Boymurod Azimov

  • 125 kg: Sardorbek Xolmatov

Turnuva ne zaman ve nerede yapılacak?

  • Yer: Astana, Kazakistan;

  • Tarihler: 24 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Güçlü rekabet ve yenilenmiş kadroyla dünya şampiyonasına giden Özbek güreşçiler için bu turnuva ciddi bir sınav ve önemli bir tecrübe alanı olacak.

Serbest GüreşDünya ŞampiyonasıRazambek JamalovÖzbekistan Milli TakımıAstana
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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