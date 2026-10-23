Dünya Şampiyonası 2026 Öncesi Şok Gelişme: Razambek Jamalov Astana'ya Gitmiyor
Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliği yapacağı Serbest Güreş Dünya Şampiyonası'nın başlamasına sayılı günler kala Özbekistan milli takım kadrosunda beklenmedik değişiklikler yapıldı.
Dünya Güreş Birliği (UWW) listesine dahil edilen ilk kadro yeniden gözden geçirildi ve iki önemli sıklette yeni isimler onaylandı. Taraftarlar için en büyük haber ise Olimpiyat şampiyonu ve milli takımın liderlerinden biri olan Razambek Jamalov'un gelecek dünya şampiyonasında yer almayacak olmasıdır.
Kadrodaki ana değişiklikler: Jamalov ve Poyonov'un yerine kimler gidiyor?
Antrenör heyetinin kararıyla iki sıklette şu rotasyonlar resmileştirildi:
74 kg sıkletinde: Listede yer alan Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Razambek Jamalov'un yerine genç ve umut vadeden güreşçi Javohir Choliboyev Özbekistan'ı temsil edecek;
97 kg sıkletinde: Sherzod Poyonov'un yerini Boymurod Azimov aldı ve dünya arenasında gücünü sınama fırsatı buldu.
Özbekistan milli takımının tam ve güncellenmiş kadrosu:
Astana minderlerinde ülkemizi şu serbest stil güreşçiler temsil edecek:
57 kg: Asadbek Saidtorayev
61 kg: Gulomjon Abdullayev
65 kg: Mashrabjon Uzokov
70 kg: Shahzodbek Yarashev
74 kg: Javohir Choliboyev
79 kg: Mirzo Hayitov
86 kg: Bobur Islomov
97 kg: Boymurod Azimov
125 kg: Sardorbek Xolmatov
Turnuva ne zaman ve nerede yapılacak?
Yer: Astana, Kazakistan;
Tarihler: 24 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Güçlü rekabet ve yenilenmiş kadroyla dünya şampiyonasına giden Özbek güreşçiler için bu turnuva ciddi bir sınav ve önemli bir tecrübe alanı olacak.
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