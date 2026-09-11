Minderde 6 pehlivan: Özbekistan'ın Asya Oyunları'ndaki serbest güreş kadrosu

·1·Spor
Minderde 6 pehlivan: Özbekistan'ın Asya Oyunları'ndaki serbest güreş kadrosu

30 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın Nagoya şehrinde Asya Oyunları'nın en çok beklenen branşlarından biri olan güreş müsabakaları düzenlenecek. Özbekistan serbest güreş milli takımı da altı sıklette madalya mücadelesi verecek.

2026 Asya Oyunları, 19 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın Aichi-Nagoya bölgesinde gerçekleştirilecek. Güreş müsabakaları ise 30 Eylül'den 3 Ekim'e kadar Nagoya şehrindeki Inae Sports Center spor kompleksinde düzenlenecek. Bu bilgi, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından da onaylandı.

Özbekistan milli takımı serbest güreşte altı sıklette minderde yer alacak. Kadroda Olimpiyat şampiyonu Razambek Jamalov'un bulunması, milli takımın ana odak noktası olmasını sağlıyor. UWW de Jamalov'u Paris Olimpiyatları şampiyonu olarak kaydetti.

Özbekistan'ın altılı kadrosu

Milli takımın serbest güreş kadrosu şu şekildedir:

Sıklet

Sporcu

57 kg

G‘ulomjon Abdullayev

65 kg

Umidjon Jalolov

74 kg

Razambek Jamalov

86 kg

Bobur Islomov

97 kg

Sherzod Poyonov

125 kg

Hasanboy Rahimov

Bu kadro, UWW'nin Asya Oyunları'na katılan sporcular listesinde de yer alıyor. Ancak kuruluş, müsabaka öncesinde katılımcı listesinin değişebileceğini özellikle belirtti.

Ana odak noktası — 74 kilogram

Özbek taraftarlar için en büyük ilgiyi uyandıran sıkletlerden biri şüphesiz 74 kg olacak.

Bu sıklette ülkenin onurunu Razambek Jamalov koruyacak. Paris-2024 Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan Jamalov için Nagoya turnuvası, Asya ölçeğinde statüsünü bir kez daha kanıtlama fırsatı olacak. UWW, onun 2026 Asya Oyunları'nda 74 kg sıkletinde yarışacağını onayladı.

Ancak milli takımın hedefi sadece tek bir isme bağlı kalmıyor.

57 kilogramda G‘ulomjon Abdullayev, 65 kilogramda Umidjon Jalolov, 86 kilogramda Bobur Islomov, 97 kilogramda Sherzod Poyonov ve 125 kilogramda Hasanboy Rahimov da Özbekistan'ın madalya için ana umutları olacak.

Altı sıklet — altı fırsat

Güreşte her sıklet ayrı bir turnuvaya eş değerdir. Tek bir şanssız maç tüm müsabakanın kaderini değiştirebilir. Bu nedenle Özbekistan'ın altı sıklette yarışması, madalyalar için birden fazla kapı açıyor.

Özellikle 57, 65 ve 74 kilogram gibi sıkletlerde Asya'daki rekabet geleneksel olarak çok yüksektir. UWW tarafından açıklanan ilk kadroda Özbek temsilcilerine karşı Çin, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Güney Kore ve diğer güçlü güreş ekollerinden sporcular da yer alıyor.

Bu nedenle Nagoya'daki her galibiyet basit bir sonuç değil, kıtadaki güç dengeleri için önemli bir adım olacaktır.

Nagoya'da büyük sınav yaklaşıyor

2026 Asya Oyunları'nda güreş branşında toplam 258 sporcunun serbest stil, kadınlar güreşi ve grekoromen stil kategorilerinde yarışması planlanıyor. Güreş müsabakaları 30 Eylül'den 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Özbekistan ise her üç stilde de yer alacak. Serbest güreşteki altı sporcu, milli delegasyonun madalya için ana silahlarından biri.

Şimdi sıra hazırlığı gerçek bir savaşa dönüştürmeye geldi.

Çünkü Asya Oyunları'nda isim, unvan veya geçmiş sonuçlar değil, minderdeki birkaç dakika belirleyici öneme sahiptir.

30 Eylül'den itibaren Nagoya minderinde Özbekistan'ın altı temsilcisi kendi sıkletlerinde en iyisi olmak için güreşecek. Onlardan biri Olimpiyat zirvesini fethetmiş bir kahraman, diğerleri ise isimlerini Asya sahnesinde daha yükseğe yazdırma fırsatına sahip.

En önemlisi, bu sadece sıradan bir müsabaka değil. Bu, altı sporcunun Özbekistan bayrağını Asya güreşinde bir kez daha yükseklere taşımak için yeni bir sayfa açma fırsatıdır.

Not: UWW tarafından açıklanan katılımcı listesi geçicidir ve müsabaka öncesinde değişebilir.

Осиё ўйинлариКурашNagoyaУзбекистонRazambek JamalovUWWМедаллар
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Shavkat Rakhmonov devlet başkanı ile ilişkisi hakkında açık konuştu — 19 galibiyetin sırrı!Shavkat Rakhmonov devlet başkanı ile ilişkisi hakkında açık konuştu — 19 galibiyetin sırrı!Bugün, 08:00Justin Gaethje yenilmez Ilia Topuria'yı nasıl dize getirdiğini açıkladıJustin Gaethje yenilmez Ilia Topuria'yı nasıl dize getirdiğini açıkladıBugün, 07:58Sindarov'un büyük yükselişi: Özbek büyükusta dünya satrancının ikinci basamağındaSindarov'un büyük yükselişi: Özbek büyükusta dünya satrancının ikinci basamağındaBugün, 07:54Justin Gaethje, Islam Makhachev'in büyüklüğünün sırrını açıkladıJustin Gaethje, Islam Makhachev'in büyüklüğünün sırrını açıkladıBugün, 07:48«Asla geri dönmeyeceğim!»: İstanbul'daki 1-1'lik skorun ardından İsmail Kartal istifa etti«Asla geri dönmeyeceğim!»: İstanbul'daki 1-1'lik skorun ardından İsmail Kartal istifa ettiBugün, 07:15Roma, İstanbul cehenneminden sağ çıktı: Şampiyonlar Ligi 1. haftasında kıran kırana beraberlikler!Roma, İstanbul cehenneminden sağ çıktı: Şampiyonlar Ligi 1. haftasında kıran kırana beraberlikler!Bugün, 07:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti