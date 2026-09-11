Minderde 6 pehlivan: Özbekistan'ın Asya Oyunları'ndaki serbest güreş kadrosu

30 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın Nagoya şehrinde Asya Oyunları'nın en çok beklenen branşlarından biri olan güreş müsabakaları düzenlenecek. Özbekistan serbest güreş milli takımı da altı sıklette madalya mücadelesi verecek.

2026 Asya Oyunları, 19 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın Aichi-Nagoya bölgesinde gerçekleştirilecek. Güreş müsabakaları ise 30 Eylül'den 3 Ekim'e kadar Nagoya şehrindeki Inae Sports Center spor kompleksinde düzenlenecek. Bu bilgi, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından da onaylandı.

Özbekistan milli takımı serbest güreşte altı sıklette minderde yer alacak. Kadroda Olimpiyat şampiyonu Razambek Jamalov'un bulunması, milli takımın ana odak noktası olmasını sağlıyor. UWW de Jamalov'u Paris Olimpiyatları şampiyonu olarak kaydetti.

Özbekistan'ın altılı kadrosu

Milli takımın serbest güreş kadrosu şu şekildedir:

Sıklet Sporcu 57 kg G‘ulomjon Abdullayev 65 kg Umidjon Jalolov 74 kg Razambek Jamalov 86 kg Bobur Islomov 97 kg Sherzod Poyonov 125 kg Hasanboy Rahimov

Bu kadro, UWW'nin Asya Oyunları'na katılan sporcular listesinde de yer alıyor. Ancak kuruluş, müsabaka öncesinde katılımcı listesinin değişebileceğini özellikle belirtti.

Ana odak noktası — 74 kilogram

Özbek taraftarlar için en büyük ilgiyi uyandıran sıkletlerden biri şüphesiz 74 kg olacak.

Bu sıklette ülkenin onurunu Razambek Jamalov koruyacak. Paris-2024 Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşan Jamalov için Nagoya turnuvası, Asya ölçeğinde statüsünü bir kez daha kanıtlama fırsatı olacak. UWW, onun 2026 Asya Oyunları'nda 74 kg sıkletinde yarışacağını onayladı.

Ancak milli takımın hedefi sadece tek bir isme bağlı kalmıyor.

57 kilogramda G‘ulomjon Abdullayev, 65 kilogramda Umidjon Jalolov, 86 kilogramda Bobur Islomov, 97 kilogramda Sherzod Poyonov ve 125 kilogramda Hasanboy Rahimov da Özbekistan'ın madalya için ana umutları olacak.

Altı sıklet — altı fırsat

Güreşte her sıklet ayrı bir turnuvaya eş değerdir. Tek bir şanssız maç tüm müsabakanın kaderini değiştirebilir. Bu nedenle Özbekistan'ın altı sıklette yarışması, madalyalar için birden fazla kapı açıyor.

Özellikle 57, 65 ve 74 kilogram gibi sıkletlerde Asya'daki rekabet geleneksel olarak çok yüksektir. UWW tarafından açıklanan ilk kadroda Özbek temsilcilerine karşı Çin, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Hindistan, Güney Kore ve diğer güçlü güreş ekollerinden sporcular da yer alıyor.

Bu nedenle Nagoya'daki her galibiyet basit bir sonuç değil, kıtadaki güç dengeleri için önemli bir adım olacaktır.

Nagoya'da büyük sınav yaklaşıyor

2026 Asya Oyunları'nda güreş branşında toplam 258 sporcunun serbest stil, kadınlar güreşi ve grekoromen stil kategorilerinde yarışması planlanıyor. Güreş müsabakaları 30 Eylül'den 3 Ekim'e kadar devam edecek.

Özbekistan ise her üç stilde de yer alacak. Serbest güreşteki altı sporcu, milli delegasyonun madalya için ana silahlarından biri.

Şimdi sıra hazırlığı gerçek bir savaşa dönüştürmeye geldi.

Çünkü Asya Oyunları'nda isim, unvan veya geçmiş sonuçlar değil, minderdeki birkaç dakika belirleyici öneme sahiptir.

30 Eylül'den itibaren Nagoya minderinde Özbekistan'ın altı temsilcisi kendi sıkletlerinde en iyisi olmak için güreşecek. Onlardan biri Olimpiyat zirvesini fethetmiş bir kahraman, diğerleri ise isimlerini Asya sahnesinde daha yükseğe yazdırma fırsatına sahip.

En önemlisi, bu sadece sıradan bir müsabaka değil. Bu, altı sporcunun Özbekistan bayrağını Asya güreşinde bir kez daha yükseklere taşımak için yeni bir sayfa açma fırsatıdır.

Not: UWW tarafından açıklanan katılımcı listesi geçicidir ve müsabaka öncesinde değişebilir.