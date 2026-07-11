Razambek Jamalov Gürcistan'da zafer kazandı: Finalde Amerikalı rakibini mağlup etti

·9·Spor
Razambek Jamalov Gürcistan'da zafer kazandı: Finalde Amerikalı rakibini mağlup etti

Özbek serbest stil güreşçi, Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu Razambek Jamalov, Gürcistan'da düzenlenen prestijli RAF turnuvasında şampiyonluğa ulaştı. Vatandaşımız finalde Amerikalı Jarrett Jacques'a karşı zorlu bir mücadele verdi.

Karşılaşmanın kaderi son puanlara kadar belirsizliğini korudu ancak Jamalov, büyük turnuvalarda baskı altında bile soğukkanlılığını koruyabildiğini bir kez daha kanıtladı.

Final kıran kırana geçti

Razambek Jamalov turnuva boyunca güven verici bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi.

Final müsabakasında rakibi ABD temsilcisi Jarrett Jacques idi. Güreş oldukça çekişmeli ve dengeli geçti.

Sonuçta Özbek sporcu 3:2'lik skorla galip gelerek turnuvanın ana ödülünün sahibi oldu.

Olimpiyat şampiyonu kalitesini bir kez daha gösterdi

Razambek Jamalov, Paris 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olduktan sonra da yüksek performansını sürdürüyor.

Gürcistan'daki bu zafer, onun uluslararası arenadaki itibarını daha da pekiştirdi ve gelecek büyük turnuvalar öncesinde iyi bir hazırlık göstergesi oldu.

Özbekistan için yeni bir altın başarı

Jamalov'un zaferi, Özbek güreş okulu için bir başka önemli başarı oldu.

Özellikle finalde güçlü Amerikalı rakibine karşı alınan galibiyet, sporcumuzun teknik ve zihinsel açıdan üst düzeyde olduğunu gösterdi.

Artık tüm dikkatler, Razambek Jamalov'un sonraki uluslararası turnuvalarda da bu tempoyu koruyup koruyamayacağına çevrilmiş durumda.

Razambek JamalovGüreşRAF TurnuvasıÖzbekistanOlimpiyat Şampiyonu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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