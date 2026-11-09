Tiflis'te Özbek MMA sporcuları: Özbekistan Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

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Tiflis'te Özbek MMA sporcuları: Özbekistan Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Uluslararası Karma Dövüş Sanatları Federasyonu (IMMAF) himayesinde düzenlenen yetişkinler ve gençler dünya şampiyonası sona erdi.

Bir hafta süren bu prestijli turnuvada, gezegenimizin 60 ülkesinden gelen 800'den fazla en güçlü dövüş ustası mücadele etti. Dünyanın önde gelen dövüşçüleriyle yapılan zorlu karşılaşmalarda, Özbekistan milli takımı üyeleri yüksek beceri sergileyerek sonunda 8 madalya (2 altın, 3 gümüş, 3 bronz) delegasyonumuzun hanesine yazdırdı.

Yetişkinler milli takımı: Podyumda 7. sıra ve altın madalya

Özbekistan'ın ana (yetişkinler) milli takımı, turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda dünyada ilk yediye (7. sıra) girdi:

  • O‘g‘iloy Jumanova (79,4 kg) — Dünya şampiyonu: Kararlı dövüşler çıkaran vatandaşımız, sıkletinde rakipsiz kabul edilerek podyumun en üst basamağına çıktı ve altın madalyayı kazandı;

  • Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Gümüş madalya: Zorlu final mücadelesinde ikinciliği elde etti;

  • Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Bronz madalya: Ağır sıklette podyumda yerini aldı.

Gençler kategorisinde (U-20) dünyada 5. sıra ve Özbek finali

Gençler arasındaki mücadeleler daha çekişmeli ve parlak anlara sahne oldu. Temsilcilerimiz 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile dünyanın 60 ülkesi arasında 5. sırayı aldı:

  • Tarihi Özbek finali: 79,4 kg sıkletindeki final karşılaşması iki Özbek sporcu arasında gerçekleşti. Altın madalya için yapılan dövüşte Xurshidaxon Roziqova takım arkadaşı Nilufar O‘rolova'dan üstün gelerek dünya şampiyonu oldu, O‘rolova ise gümüş madalya sahibi oldu;

  • Doniyor Quvondiqov (88,4 kg): Takım hazinesine gümüş madalya ekledi;

  • Firdavs Atamuratov (61,2 kg) ve Feruzbek Payziyev (93 kg): Turnuvanın bronz madalyalarını kazandılar.

Özbek sporcuların sonuçları ve madalya istatistikleri

Kategori

Sporcu

Sıklet

Madalya

Genel takım sıralaması

Yetişkinler

O‘g‘iloy Jumanova

79,4 kg

Altın

7. sıra

Yetişkinler

Mustafo Kadamov

61,2 kg

Gümüş

Yetişkinler

Janobiddin Sattorov

83,9 kg

Bronz

Gençler (U-20)

Xurshidaxon Roziqova

79,4 kg

Altın

5. sıra

Gençler (U-20)

Nilufar O‘rolova

79,4 kg

Gümüş

Gençler (U-20)

Doniyor Quvondiqov

88,4 kg

Gümüş

Gençler (U-20)

Firdavs Atamuratov

61,2 kg

Bronz

Gençler (U-20)

Feruzbek Payziyev

93,0 kg

Bronz

Genel takım performansları: Lider kim oldu?

Tiflis'teki dünya şampiyonasında beklendiği gibi Rusya milli takımı genel klasmanda birinci sırayı aldı. Rus sporcular gençler müsabakalarında 12 altın, 3 gümüş, 9 bronz, yetişkinler arasında ise 9 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 40 madalya toplamayı başardı.

Özbek dövüşçülerin bu prestijli arenadaki 8 madalyası, ulusal karma dövüş sanatları okulunun uluslararası arenada her geçen yıl konumunun güçlendiğini bir kez daha kanıtladı.

IMMAFKarma Dövüş SanatlarıDünya ŞampiyonasıÖzbekistan Milli TakımıMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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