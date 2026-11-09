Tiflis'te Özbek MMA sporcuları: Özbekistan Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Uluslararası Karma Dövüş Sanatları Federasyonu (IMMAF) himayesinde düzenlenen yetişkinler ve gençler dünya şampiyonası sona erdi.
Bir hafta süren bu prestijli turnuvada, gezegenimizin 60 ülkesinden gelen 800'den fazla en güçlü dövüş ustası mücadele etti. Dünyanın önde gelen dövüşçüleriyle yapılan zorlu karşılaşmalarda, Özbekistan milli takımı üyeleri yüksek beceri sergileyerek sonunda 8 madalya (2 altın, 3 gümüş, 3 bronz) delegasyonumuzun hanesine yazdırdı.
Yetişkinler milli takımı: Podyumda 7. sıra ve altın madalya
Özbekistan'ın ana (yetişkinler) milli takımı, turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda dünyada ilk yediye (7. sıra) girdi:
O‘g‘iloy Jumanova (79,4 kg) — Dünya şampiyonu: Kararlı dövüşler çıkaran vatandaşımız, sıkletinde rakipsiz kabul edilerek podyumun en üst basamağına çıktı ve altın madalyayı kazandı;
Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Gümüş madalya: Zorlu final mücadelesinde ikinciliği elde etti;
Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Bronz madalya: Ağır sıklette podyumda yerini aldı.
Gençler kategorisinde (U-20) dünyada 5. sıra ve Özbek finali
Gençler arasındaki mücadeleler daha çekişmeli ve parlak anlara sahne oldu. Temsilcilerimiz 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile dünyanın 60 ülkesi arasında 5. sırayı aldı:
Tarihi Özbek finali: 79,4 kg sıkletindeki final karşılaşması iki Özbek sporcu arasında gerçekleşti. Altın madalya için yapılan dövüşte Xurshidaxon Roziqova takım arkadaşı Nilufar O‘rolova'dan üstün gelerek dünya şampiyonu oldu, O‘rolova ise gümüş madalya sahibi oldu;
Doniyor Quvondiqov (88,4 kg): Takım hazinesine gümüş madalya ekledi;
Firdavs Atamuratov (61,2 kg) ve Feruzbek Payziyev (93 kg): Turnuvanın bronz madalyalarını kazandılar.
Özbek sporcuların sonuçları ve madalya istatistikleri
Kategori
Sporcu
Sıklet
Madalya
Genel takım sıralaması
Yetişkinler
O‘g‘iloy Jumanova
79,4 kg
Altın
7. sıra
Yetişkinler
Mustafo Kadamov
61,2 kg
Gümüş
Yetişkinler
Janobiddin Sattorov
83,9 kg
Bronz
Gençler (U-20)
Xurshidaxon Roziqova
79,4 kg
Altın
5. sıra
Gençler (U-20)
Nilufar O‘rolova
79,4 kg
Gümüş
Gençler (U-20)
Doniyor Quvondiqov
88,4 kg
Gümüş
Gençler (U-20)
Firdavs Atamuratov
61,2 kg
Bronz
Gençler (U-20)
Feruzbek Payziyev
93,0 kg
Bronz
Genel takım performansları: Lider kim oldu?
Tiflis'teki dünya şampiyonasında beklendiği gibi Rusya milli takımı genel klasmanda birinci sırayı aldı. Rus sporcular gençler müsabakalarında 12 altın, 3 gümüş, 9 bronz, yetişkinler arasında ise 9 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 40 madalya toplamayı başardı.
Özbek dövüşçülerin bu prestijli arenadaki 8 madalyası, ulusal karma dövüş sanatları okulunun uluslararası arenada her geçen yıl konumunun güçlendiğini bir kez daha kanıtladı.
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