Tiflis'te Özbek MMA sporcuları: Özbekistan Dünya Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Uluslararası Karma Dövüş Sanatları Federasyonu (IMMAF) himayesinde düzenlenen yetişkinler ve gençler dünya şampiyonası sona erdi.

Bir hafta süren bu prestijli turnuvada, gezegenimizin 60 ülkesinden gelen 800'den fazla en güçlü dövüş ustası mücadele etti. Dünyanın önde gelen dövüşçüleriyle yapılan zorlu karşılaşmalarda, Özbekistan milli takımı üyeleri yüksek beceri sergileyerek sonunda 8 madalya (2 altın, 3 gümüş, 3 bronz) delegasyonumuzun hanesine yazdırdı.

Yetişkinler milli takımı: Podyumda 7. sıra ve altın madalya

Özbekistan'ın ana (yetişkinler) milli takımı, turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda dünyada ilk yediye (7. sıra) girdi:

O‘g‘iloy Jumanova (79,4 kg) — Dünya şampiyonu: Kararlı dövüşler çıkaran vatandaşımız, sıkletinde rakipsiz kabul edilerek podyumun en üst basamağına çıktı ve altın madalyayı kazandı;

Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Gümüş madalya: Zorlu final mücadelesinde ikinciliği elde etti;

Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Bronz madalya: Ağır sıklette podyumda yerini aldı.

Gençler kategorisinde (U-20) dünyada 5. sıra ve Özbek finali

Gençler arasındaki mücadeleler daha çekişmeli ve parlak anlara sahne oldu. Temsilcilerimiz 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile dünyanın 60 ülkesi arasında 5. sırayı aldı:

Tarihi Özbek finali: 79,4 kg sıkletindeki final karşılaşması iki Özbek sporcu arasında gerçekleşti. Altın madalya için yapılan dövüşte Xurshidaxon Roziqova takım arkadaşı Nilufar O‘rolova 'dan üstün gelerek dünya şampiyonu oldu, O‘rolova ise gümüş madalya sahibi oldu;

Doniyor Quvondiqov (88,4 kg): Takım hazinesine gümüş madalya ekledi;

Firdavs Atamuratov (61,2 kg) ve Feruzbek Payziyev (93 kg): Turnuvanın bronz madalyalarını kazandılar.

Özbek sporcuların sonuçları ve madalya istatistikleri

Kategori Sporcu Sıklet Madalya Genel takım sıralaması Yetişkinler O‘g‘iloy Jumanova 79,4 kg Altın 7. sıra Yetişkinler Mustafo Kadamov 61,2 kg Gümüş Yetişkinler Janobiddin Sattorov 83,9 kg Bronz Gençler (U-20) Xurshidaxon Roziqova 79,4 kg Altın 5. sıra Gençler (U-20) Nilufar O‘rolova 79,4 kg Gümüş Gençler (U-20) Doniyor Quvondiqov 88,4 kg Gümüş Gençler (U-20) Firdavs Atamuratov 61,2 kg Bronz Gençler (U-20) Feruzbek Payziyev 93,0 kg Bronz

Genel takım performansları: Lider kim oldu?

Tiflis'teki dünya şampiyonasında beklendiği gibi Rusya milli takımı genel klasmanda birinci sırayı aldı. Rus sporcular gençler müsabakalarında 12 altın, 3 gümüş, 9 bronz, yetişkinler arasında ise 9 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 40 madalya toplamayı başardı.

Özbek dövüşçülerin bu prestijli arenadaki 8 madalyası, ulusal karma dövüş sanatları okulunun uluslararası arenada her geçen yıl konumunun güçlendiğini bir kez daha kanıtladı.