Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!

·40·Spor
Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!

Özbekistan serbest güreş millî takımı, Türkiye'de düzenlenen uluslararası turnuvada iki altın madalya kazandı. Paris Olimpiyatları madalyacısı Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev finalde de rakiplerine şans tanımadı.

İki sporcumuz daha madalya kürsüsünde yer aldı. Sonuç olarak Özbekistan heyeti, iki günlük mücadelelerin ardından 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile takım sıralamasında ilk üç içine girdi.

Olimpiyat kahramanları yine kürsüde

Kocaeli şehri, 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge anısına düzenlenen uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı. Serbest ve grekoromen güreş branşlarında düzenlenen organizasyonda 16 ülkeden sporcular mücadele ederek toplam 20 sıklette madalya aradı.

Özbekistan takımının en büyük kozları olan Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev kalitelerini bir kez daha kanıtladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Jamalov 74 kg sıkletinde altın, Abdullayev ise 57 kg'da bronz madalya kazanmıştı.

Gulamjon Abdullayev Kazak rakibini yendi

Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de 61 kg sıkletinde mindere çıktı. Finale kadar olan turları başarıyla geçen millî güreşçi, altın madalya için yapılan final mücadelesinde Kazakistan temsilcisi Allan Oralbek ile karşılaştı.

Özbekistanlı pehlivan finalde de üstünlüğünü koruyarak rakibini mağlup etti ve turnuvanın şampiyonu oldu.

Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!

Abdullayev için bu sonuç özellikle önem taşıyor. Genellikle 57 kg'da güreşmesine rağmen, 2026 Asya Şampiyonası'nda da 61 kg'da bronz madalya kazanmıştı.

Razambek Jamalov İranlı pehlivanı yendi

74 kg sıkletinde Özbekistan'ı temsil eden Razambek Jamalov finalde İranlı sporcu Ali Karampur ile karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu, final karşılaşmasında ustalığını ve tecrübesini konuşturarak rakibini mağlup etmeyi başardı. Böylece Özbekistan heyetinin hanesine ikinci altın madalyayı yazdırdı.

Jamalov, Paris Olimpiyatları'nda da 74 kg'da tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Kocaeli'de de aynı sıklette zirveye çıkması, önümüzdeki büyük turnuvalar öncesinde formda olduğunu gösterdi.

Yarashev'e gümüş, Saitorayev'e bronz

Özbekistan'dan iki sporcu daha madalya kürsüsüne çıktı.

70 kg sıkletinde mücadele eden Şahzodbek Yarashev finale kadar yükseldi. Altın madalya maçında Moldovalı Vasile Diakon'a mağlup olan sporcumuz gümüş madalyanın sahibi oldu.

57 kg sıkletinde mindere çıkan Asadbek Saitorayev ise bronz madalyayı boynuna takt.

Razambek Jamalov ve Gulamjon Abdullayev Kocaeli'de şampiyon oldu!

Özbekistanlısporcuların sonuçları:

Güreşçi

Sıklet

Sonuç

Gulamjon Abdullayev

61 kg

Altın

Razambek Jamalov

74 kg

Altın

Şahzodbek Yarashev

70 kg

Gümüş

Asadbek Saitorayev

57 kg

Bronz

Pehlivanlar ne kadar ödül kazandı?

Turnuva organizatörleri madalya sahipleri için para ödülleri de belirledi:

  • şampiyonlara — 1.000 euro;

  • gümüş madalya sahiplerine — 750 euro;

  • bronz madalya sahiplerine — 500 euro.

Buna göre, dört Özbek sporcunun toplam ödül tutarı 3.250 euroyu buldu.

Jamalov ve Abdullayev 1.000'er euro, Yarashev 750 euro, Saitorayev ise 500 euro ödül aldı.

Özbekistan ilk üç içinde yer aldı

İki günlük sonuçlara göre Özbekistan serbest güreş millî takımı:

  • 2 altın;

  • 1 gümüş;

  • 1 bronz madalya ile takım sıralamasında 3. sırada yer alıyordu.

Türkiye 4 altın, 1 gümüş ve 14 bronz madalya ile zirvede yer aldı. İran takımı ise 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile ikinci sırada bulunuyor.

Bu takım sıralamasının turnuvanın ilk iki gününe ait geçici bir durum olduğu unutulmamalıdır.

Olimpiyat sporcuları beklentileri karşıladı

Kocaeli'deki turnuvanın en önemli yönü, Özbekistan'ın iki Olimpiyat madalyacısının yeniden finale yükselip şampiyon olmasıdır.

Jamalov ve Abdullayev'in altın madalyaları ile Yarashev ve Saitorayev'in dereceleri, millî takımda güçlü bir rekabet ve alternatif olduğunu gösterdi. Şimdi temel görev, bu form durumunu dünya ve kıta genelindeki büyük turnuvalara kadar korumak olacak.

Sizce Özbekistanlı pehlivanlar arasında bir sonraki Olimpiyatlarda kimden altın madalya beklenmeli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi spor severlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda paylaşın!

Razambek JamalovGulamjon AbdullaevÖzbekistanKocaeliTürkiye
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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