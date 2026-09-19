Shahzodbek Yarashev Grozni'deki büyük uluslararası turnuvada podyuma çıktı

Rusya'nın Grozni şehrinde, serbest güreşin dünya çapındaki en iyi pehlivanlarını bir araya getiren, Çeçenistan'ın ilk devlet başkanı Ahmet Hacı Kadirov anısına düzenlenen prestijli uluslararası turnuva sona erdi. Kafkasya'nın zorlu ve ünlü güreş okullarından gelen sporcuların yer aldığı bu son derece çekişmeli ve tavizsiz müsabakada Özbekistan'ı temsil eden yetenekli güreşçimiz Shahzodbek Yarashev gerçek bir ustalık ve çelik gibi bir irade sergiledi.

70 kilograma kadar olan en rekabetçi sıklette mindere çıkan yurttaşımız, tüm zorlukların üstesinden gelerek onurlu bir bronz madalya kazandı ve milli güreşimizin itibarını uluslararası arenada bir kez daha pekiştirdi. Bu sıklette baş ödüller, güreşin vatanı sayılan Dağıstan ve ev sahibi Çeçenistan temsilcilerine gitti: Dağıstanlı Aznaur Tavayev altın, Çeçenistanlı Magomed-Emi Eltemirov gümüş madalyanın sahibi olurken, Shahzodbek Yarashev ve Kazakistanlı Mais Aliyev podyumun üçüncü basamağını paylaştılar.

Peki, serbest güreşte dünyanın en tehlikeli okullarının hüküm sürdüğü Grozni minderinde Yarashev'in zaferi hangi faktörlerle kazanıldı ve bu başarı Özbek güreşinin büyük turnuvalar öncesindeki potansiyelini nasıl değerlendiriyor?

«70 kg'da ateşli mücadeleler ve podyum dağılımı»: Sonuçlar

Grozni'deki uluslararası turnuvanın 70 kg sıkletindeki nihai liderler sıralaması:

1. sıra (Altın madalya): Aznaur Tavayev (Dağıstan) — teknik ve taktik açısından turnuvanın en parlak güreşçisi oldu;

2. sıra (Gümüş madalya): Magomed-Emi Eltemirov (Çeçenistan) — ev sahibi ekipte finale kadar yükselerek gümüş madalyayı garantiledi;

3. sıra (Bronz madalya): Shahzodbek Yarashev (Özbekistan) — sert maçlar ve soğukkanlılığıyla ülkemize değerli bir madalya getirdi;

3. sıra (Bronz madalya): Mais Aliyev (Kazakistan) — Orta Asya güreş okulunun bir diğer temsilcisi olarak podyuma çıktı.

«Kafkas baskısı ve minderde gerçek bir savaş»: Yarashev'in başarı sırrı

Grozni turnuvasının kendine has özellikleri ve yurttaşımızın gösterdiği sonuç:

En güçlü rekabet ortamı: Dağıstan, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya güreş okulları, dünyada serbest güreşin en yüksek standardı kabul edilir; bu arenada podyuma çıkmak bile büyük bir ustalık gerektirir;

Taktiksel istikrar: 70 kg'da her hareket saniyeler içinde belirlenir; Shahzodbek, tecrübeli ve agresif güreşen rakiplere karşı savunma ve karşı atak dengesini doğru kurdu;

Uluslararası tecrübe kazanımı: Bu anma turnuvası, sporcularımıza gelecek dünya şampiyonaları ve kıta şampiyonaları öncesinde en yüksek baskı altında güreşme imkanı sağladı.

Spor analizi: Uzmanlar ve antrenörlerin sonucu

Serbest güreş antrenör ekibi ve uzmanların değerlendirmesi:

Özbek güreşinin yeni nesli: Shahzodbek Yarashev'in böylesine prestijli bir arenadaki madalyası, ağır sıkletlerde olduğu kadar hafif ve orta sıkletlerde de ülkemizde güçlü bir yedek kulübesi oluştuğunu kanıtladı;

Psikolojik engeli aşmak: Güçlü rakiplerin kendi evlerindeki turnuvalarda podyuma çıkmak, sporcunun kendine olan güvenini ciddi oranda artırır;

Gelecek planları: Bu bronz madalya, temsilcimizin sonraki uluslararası Grand Prix ve Asya müsabakalarında ana kadroda sağlam bir yer edinmesine geniş yol açacaktır.

Shahzodbek Yarashev'in Rusya'nın Grozni şehrindeki prestijli turnuvada elde ettiği bu bronz madalya, Özbek serbest güreş okulunun her türlü zorlu ve elverişsiz ortamda bile dünya devleriyle başa baş güreşebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce serbest güreşte Kafkas minderlerinde elde edilen bu tür zaferler, pehlivanlarımızın gelecekteki Asya ve Dünya şampiyonalarındaki şampiyonluk şansını ne ölçüde artırıyor? Shahzodbek Yarashev'den yakın gelecekte başka hangi büyük müsabakalarda altın madalya bekleyebiliriz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek güreşçimizin bu önemli başarısını tüm spor tutkunları ve arkadaşlarınızla paylaşın!