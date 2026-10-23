“Dünya Kupası katılımcısı”: Denis Popov, Özbekistan milli takımının gücünü değerlendirdi

Rus kulübü CSKA'nın eski forveti Denis Popov “Euro-Football” internet yayınına verdiği röportajda, Kasım ayında Taşkent'te oynanacak Özbekistan ile Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Ünlü eski futbolcu, 2026 Dünya Kupası katılımcısı olan “beyaz kurtların” bugünkü seviyesine, potansiyellerine ve yaklaşan maçın kendine has özelliklerine değindi.

“Dünya Kupası'na tesadüfen gidilmez”: Özbekistan'ın potansiyeline dair değerlendirme

Denis Popov, Özbekistan milli takımını İran veya Nijerya gibi takımlarla doğrudan kıyaslamanın zor olsa da, statülerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı:

Dünya Kupası faktörü: “Onları doğrudan kıyaslamak kolay değil. Ancak asıl mesele şu ki, bu takım ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu durum, özellikle kendi sahalarında oynadıklarını düşünürsek, Özbekistan'ın belirli bir seviyede yüksek bir güce sahip olduğunu kanıtlıyor;

Elemelerdeki ustalık: Eleme aşamalarını mevcut sistem koşullarında başarıyla geçtiler. Dünya Kupası'na tesadüfen katılmak imkansızdır; bu, ciddi bir çalışmanın ve istikrarlı bir oyunun sonucudur,” dedi eski forvet.

“Liderler gelmeyebilir”: Maçın statüsü hakkında

Aynı zamanda Rus uzman, maçın hazırlık maçı statüsünde olmasının oyuncu kadrosunu ve oyunun temposunu etkileyebileceğini de belirtti:

Kadro hakkındaki tahmin: “Bunun bir hazırlık maçı, resmi olmayan bir karşılaşma olduğunu unutmamak gerekir. Özbekistan milli takımının en güçlü kadrosuyla sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Büyük ihtimalle lider oyuncuların kendileri bile gelmeyebilir;

Odak noktası: Şahsen benim için kendi milli takımımızın oyunu ve oyuncularımızın sahada kendilerini nasıl gösterecekleri daha önemli,” diye ekledi Popov.

Taşkent'teki ikinci karşılaşma

Tarih: 12 Kasım ;

Yer: Taşkent şehri, Pahtakor Merkez Stadyumu;

İkili tarihçe: İki milli takım daha önce bir kez karşılaştı. 2022 yılında Taşkent'te oynanan hazırlık maçında gol sesi çıkmamıştı (0:0).

Bu seferki karşılaşma ise her iki taraf için de kendi imkanlarını yeniden gözden geçirme konusunda önemli bir sınav görevi görecek.