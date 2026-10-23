“Güçlü yönlerini analiz edeceğiz”: Karpin, Özbekistan maçı öncesi görüşlerini paylaştı

·3·Spor
“Güçlü yönlerini analiz edeceğiz”: Karpin, Özbekistan maçı öncesi görüşlerini paylaştı

Rusya milli takımı teknik direktörü Valeriy Karpin Kasım ayı FIFA günleri kapsamındaki hazırlık maçları ve yaklaşan rakipler hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Kasım ayındaki uluslararası kamp kapsamında Rusya milli takımı iki ciddi sınav verecek; takım Özbekistan ve Güney Amerika'nın önemli temsilcisi Venezuela milli takımlarına karşı sahaya çıkacak.

“Güçlü yönlerini göstereceğiz”: Karpin'in açıklaması

Rus uzman, rakiplerin seviyesine olumlu not vererek hazırlık planlarını kısaca özetledi:

  • Rakiplerin değerlendirilmesi: “Bunlar oldukça iyi ve dişli rakipler;

  • Taktik analiz: Antrenman kampları sırasında oyun tarzlarını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz, oyuncularımıza rakiplerin güçlü yönlerini göstereceğiz ve gerekli talimatları vereceğiz;

  • Kadro seçimi: Önümüzdeki günlerde yaklaşan maçlar için çağrılan genişletilmiş kadroyu da resmen açıklayacağız,” dedi Valeriy Karpin.

Özbekistan - Rusya: Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

Taraftarların büyük bir merakla beklediği merkezi hazırlık maçının detayları:

  • Tarih: 12 Kasım;

  • Yer: Taşkent, Pahtakor Merkez Stadyumu.

Taşkent'teki bu karşılaşma, her iki milli takım için de güçlerini test etmek, yeni taktiksel şemaları denemek ve futbolseverlere unutulmaz bir futbol şöleni sunmak adına harika bir fırsat olacak.

Valeriy KarpinÖzbekistan Milli TakımıRusya Milli TakımıPahtakor StadyumuHazırlık Maçı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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