«Özbekistan kazanabilir»: Özbekistan - Rusya maçı öncesi Dmitriy Ogay

Kazak futbolunun en tanınmış ve deneyimli teknik direktörlerinden biri olan Dmitriy Ogay, Sports24.kz muhabiriyle yaptığı röportajda, yaklaşan Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Uzmana göre, bu karşılaşmada saha avantajı ve Özbek oyuncuların mevcut form durumu önemli bir rol oynayacak.

«Özbekistan'ın kendi sahasında oynayacağını düşünürsek...»

Dmitriy Ogay, Rusya milli takımının çok güçlü ve rekabetçi kabul edilmesine rağmen, Özbekistan milli takımının kendi taraftarları önünde, alışık olduğu sahada oynamasının bir avantaj sağladığını vurguladı. Bu nedenle, ev sahibi ekibin şansı yüksek görülüyor.