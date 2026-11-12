«Özbekistan kazanabilir»: Özbekistan - Rusya maçı öncesi Dmitriy Ogay

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«Özbekistan kazanabilir»: Özbekistan - Rusya maçı öncesi Dmitriy Ogay

Kazak futbolunun en tanınmış ve deneyimli teknik direktörlerinden biri olan Dmitriy Ogay, Sports24.kz muhabiriyle yaptığı röportajda, yaklaşan Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı hakkındaki görüşlerini paylaştı. Uzmana göre, bu karşılaşmada saha avantajı ve Özbek oyuncuların mevcut form durumu önemli bir rol oynayacak.

«Özbekistan'ın kendi sahasında oynayacağını düşünürsek...»

Dmitriy Ogay, Rusya milli takımının çok güçlü ve rekabetçi kabul edilmesine rağmen, Özbekistan milli takımının kendi taraftarları önünde, alışık olduğu sahada oynamasının bir avantaj sağladığını vurguladı. Bu nedenle, ev sahibi ekibin şansı yüksek görülüyor.

«Özbekistan'ın kendi sahasında oynayacağını düşünürsek, bence maç berabere bitebilir veya Özbek futbolcular galip gelebilir. Rusya takımı da çok güçlü olmasına rağmen,» — dedi ünlü uzman.

Maç ve uzman analizi parametreleri

Detaylar ve bilgiler

Uzman görüşü

Dmitriy Ogay (Kazakistan'ın tanınmış ve deneyimli teknik direktörü)

Bilgi kaynağı

Sports24.kz yayını

Maçın tahmini sonucu

Özbekistan'ın galibiyeti veya beraberlik

Maçın oynanacağı yer

Taşkent'teki Pahtakor Stadyumu

Maç tarihi ve saati

12 Kasım günü saat 20:00'de başlayacak

«Şunu anlamak gerekir ki, hazırlık maçları hayati önem taşımaz. Dünya veya Avrupa Şampiyonası eleme aşamasındaki maçlar ise tamamen farklı geçer.»

Hazırlık maçının statüsü ve Taşkent'teki beklenmedik karşılaşma

Dmitriy Ogay ayrıca, bu tür maçların temel amacının deneyim paylaşımı ve test olduğunu, resmi eleme maçlarının ise tamamen farklı bir psikolojik baskı ve yoğunlukla geçtiğini özellikle belirtti.

Hatırlatalım, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki bu ilginç hazırlık maçı bugün, 12 Kasım günü Taşkent'teki Pahtakor Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak. Taraftarların büyük bir ilgiyle beklediği bu karşılaşma, takımların potansiyelini bir kez daha gösterecek.

Sizce Kazak teknik direktör Dmitriy Ogay'ın tahmin ettiği gibi, Özbekistan milli takımı kendi sahasında Rusya'yı yenebilir mi yoksa beraberlik mi olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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