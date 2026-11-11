Eski Lokomotiv başkanı, Özbekistan – Rusya maçının favorisini açıkladı

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Eski Lokomotiv başkanı, Özbekistan – Rusya maçının favorisini açıkladı

Moskova'nın Lokomotiv kulübünün eski başkanı ve tanınmış Rus futbol fonksiyoneri İlya Gerkus, 12 Kasım'da Taşkent'te gerçekleşecek olan Özbekistan ile Rusya milli takımları arasındaki kritik hazırlık maçı öncesinde görüşlerini paylaştı. Euro-Football yayınına verdiği özel röportajda, ev sahibi ekibin yakın zamanda Dünya Kupası'nda edindiği tecrübeyi takdir etse de, yaklaşan karşılaşmada kimin favori olduğu konusundaki kesin duruşunu dile getirdi.

«Dünya Kupası'na katılan bir takımı izlemek ilginç, ancak favori Rusya»

Rusya milli takımının Kasım ayı takvimi hakkında konuşan Gerkus, Taşkent'teki maçın kendisinde Venezuela ile oynanacak maçtan çok daha fazla ilgi uyandırdığını belirtti:

«Özbekistan ile oynanacak maçı kesinlikle izleyeceğim, Venezuela ile yapılacak maç konusunda ise henüz bir karar vermedim ve ne olacağını bilmiyorum. Deplasmandaki ilk maçımıza gelince, Özbekistan yazın ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'na katıldı. Bu bile takımın belli bir tecrübe kazandığını gösteriyor, bu yüzden oyunlarını izlemek oldukça ilginç olacak.»

Aynı zamanda, fonksiyonere «Özbekistan Rusya'yı yenebilir mi?» diye sorulduğunda, kendi milli takımının üstünlüğüne olan inancını gizlemedi:

«Futbolda her şey olabilir. Ancak yine de biz daha güçlüyüz diye düşünüyorum. Maça favori olarak çıkacağımızı söylersem doğru olur.»

Parametre / Özellik

İlya Gerkus'un görüşleri ve değerlendirmesi

Karakter

İlya Gerkus (Lokomotiv Moskova eski başkanı)

Rakibe değerlendirme

Özbekistan, ABD'deki 2026 Dünya Kupası ile büyük tecrübe kazandı

Maça ilgi

Taşkent'teki maçı izleyecek, Venezuela maçını ise belirsiz bıraktı

Ana favori

Rusya milli takımı («Biz yine de daha güçlüyüz»)

Maç zamanı ve stadyum

12 Kasım, Perşembe — 20:00, Pahtakor Merkez Stadyumu

Kaynak

Euro-Football yayını

«Rus tarafı Taşkent'e favori olarak geliyor, ancak Dünya Kupası havasını solumuş ve kendi taraftarları önünde kapalı gişe oynayacak rakibi hafife almanın bedeli ağır olabilir.»

Moskova'daki uzmanlar kutbu: Kim haklı çıkacak?

Gerkus'un bu iddialı açıklaması, daha önce Özbekistan milli takımının eski teknik direktörü Valeriy Nepomnyashchiy'nin belirttiği görüşlerle tamamen çelişiyor. Hatırlatmak gerekirse, Nepomnyashchiy kadrodaki sorunları ve lejyonerlerin potansiyelini göz önünde bulundurarak, Taşkent'teki karşılaşmanın tek gerçek favorisinin Özbekistan olduğunu söylemişti.

12 Kasım akşamı 35 bin kişilik Pahtakor Arena'da gerçekleşecek karşılaşma, bu iki farklı görüşten hangisinin gerçeğe daha yakın olduğunu gösterecek.

Sizce İlya Gerkus'un «Rusya yine de daha güçlü ve favori» iddiası ne kadar haklı? Taşkent'teki maçta kim üstünlük sağlar? Fikrinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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