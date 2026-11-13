Valeriy Nepomnyashchiy dünkü maç hakkında: «Özbekistan'ın yedek kulübesi zayıf»

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Valeriy Nepomnyashchiy dünkü maç hakkında: «Özbekistan'ın yedek kulübesi zayıf»

Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında oynanan şiddetli ve çekişmeli hazırlık maçı (2:3) birçok tartışmaya yol açıyor. Konuk ekibin 0:2 geriden gelip ikinci yarıda oyunu tamamen değiştirmesi ve iradeli bir galibiyet alması futbol kamuoyunda hararetle tartışılıyor.

Özbekistan milli takımının eski teknik direktörü Valeriy Nepomnyashchiy RB Sport'a verdiği röportajda, basında geniş yer bulan bu karşılaşma hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

«İlk yarıdaki skor sahadaki olayları tam olarak yansıtmıyordu»

Deneyimli uzmana göre, ilk yarıdan sonra tabeladaki rakamlar oyundaki gerçek tabloyu tam olarak göstermedi. Rusya milli takımının iki çok şanssız ve garip gol yediğini, ancak buna rağmen ev sahibi ekibin kalesinde de yeterince tehlikeli pozisyonlar olduğunu vurguladı.

«Rus futbolcuların bu maçtan çıkarması gereken ana ders, milli takımlar seviyesinde böyle hataların affedilmeyeceğidir. Aynı zamanda Valeriy Karpin'in öğrencilerinin karakterini ve galibiyete olan büyük isteğini özellikle belirtmek isterim», dedi Nepomnyashchiy.

Uzman analizinin ana başlıkları

Detaylar ve yorumlar

İlk yarıdaki manzara

Skor sahadaki gerçek olayları tam olarak yansıtmıyordu

Rusya'nın başarısı

Karpin'in öğrencilerinin karakteri ve galibiyet arzusu

Ana mağlubiyet faktörü

Özbekistan milli takımının yedek kulübesinin rakibine göre daha zayıf olması

Sıradaki sınavlar

17 Kasım'da her iki takım için de yeni hazırlık maçları

Yedek kulübesinin rolü ve gelecek planları

Ayrıca Valeriy Nepomnyashchiy, oyundaki kırılma anına ve konuk ekibin galibiyetine etki eden bir diğer önemli noktaya değindi. Ona göre, Özbekistan milli takımının yedek kulübesinin Rusya'nınkine kıyasla daha zayıf olması maçın kaderine etkisini gösterdi.

Hatırlatmak gerekirse, Rusya milli takımı Kasım ayı kamp programı çerçevesinde bir sonraki kontrol maçını 17 Kasım Salı günü Krasnodar'daki Ozon Arena stadyumunda Venezuela milli takımına karşı oynayacak. Özbekistan milli takımı ise aynı gün Katar'ın başkenti Doha'daki stadyumda Suudi Arabistan milli takımı ile kozlarını paylaşacak (maç Taşkent saatiyle 20:00'de başlayacak).

Sizce deneyimli uzmanın belirttiği gibi, yedek kulübelerindeki fark maçın son dakikalarındaki sonucu gerçekten belirledi mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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