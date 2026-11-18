Rusya milli takımı orta saha oyuncusu Danil Prutsev, Kasım ayında karşılaştıkları Özbekistan ve Venezuela milli takımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her iki rakibin de güçlü olduğunu vurgulayan futbolcu, Taşkent'teki maçta yedikleri gollerin şeklinin kendisi için bile anlaşılmaz olduğunu itiraf etti. Özellikle Rusya'nın 2-0 geride olduğu Özbekistan maçındaki zorluklarına dair düşünceleri dikkat çekici.

"Neden gol yediğimizi tam olarak söyleyemem"

Danil Prutsev, Rusya milli takımının Kasım ayındaki iki rakibini kıyaslarken Özbekistan'ı güçlü bir takım olarak nitelendirdi.

"Özbekistan da çok güçlü bir milli takım, son Dünya Kupası'na katıldılar. Neden gol yedik, bu neyle ilgiliydi; dürüst olmak gerekirse tam olarak söyleyemem.

Yenen gollerin kendisi de biraz garipti desem yanılmış olmam. İlk golü köşe vuruşu sonrası kendi kalemize attık, ikincisinde ise ceza sahasındaki durumu doğru değerlendiremedik, top öylece kaleye girdi.