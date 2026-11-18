Rus futbolcu Özbekistan hakkında konuştu: "Neden böyle goller yedik?"
Rusya milli takımı orta saha oyuncusu Danil Prutsev, Kasım ayında karşılaştıkları Özbekistan ve Venezuela milli takımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Her iki rakibin de güçlü olduğunu vurgulayan futbolcu, Taşkent'teki maçta yedikleri gollerin şeklinin kendisi için bile anlaşılmaz olduğunu itiraf etti. Özellikle Rusya'nın 2-0 geride olduğu Özbekistan maçındaki zorluklarına dair düşünceleri dikkat çekici.
"Neden gol yediğimizi tam olarak söyleyemem"
Danil Prutsev, Rusya milli takımının Kasım ayındaki iki rakibini kıyaslarken Özbekistan'ı güçlü bir takım olarak nitelendirdi.
"Özbekistan da çok güçlü bir milli takım, son Dünya Kupası'na katıldılar. Neden gol yedik, bu neyle ilgiliydi; dürüst olmak gerekirse tam olarak söyleyemem.
Yenen gollerin kendisi de biraz garipti desem yanılmış olmam. İlk golü köşe vuruşu sonrası kendi kalemize attık, ikincisinde ise ceza sahasındaki durumu doğru değerlendiremedik, top öylece kaleye girdi.
Ancak her iki takım da çok güçlü, böyle rakiplere karşı oynamak keyifli. İyi bir oyun sergiledik ve kazandık," dedi Prutsev.
Taşkent'teki 2-0'lık üstünlük nasıl elden gitti?
Hatırlatmak gerekirse, 12 Kasım'da Taşkent'teki Pakhtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli takımları karşı karşıya gelmişti. Maçta ev sahibi ekip 2-0 öne geçmiş ve galibiyete çok yaklaşmıştı.
Ancak maçın son bölümünde durum keskin bir şekilde değişti. Ruslar kısa sürede üç gol bularak maçı 3-2 kazandı. Özbekistan'ın iki farklı üstünlüğü koruyamaması taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.
Rusya milli takımı da Taşkent'teki oyunu nedeniyle eleştirildi. Çünkü takım maçın büyük bölümünde rakibinin gerisinde kaldı ve galibiyeti ancak son dakikalarda garantileyebildi.
Miranchuk, Venezuela karşısında duble yaptı
Rusya milli takımı 17 Kasım'da Krasnodar'da Venezuela'yı ağırladı. Bu kez ev sahibi ekip çok daha güven verici bir oyunla 2-0 kazandı.
Maçın iki golü de ABD liginden milli takıma çağrılan Aleksey Miranchuk'tan geldi. 59 ve 75. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak duble yaptı.
Böylece Rusya, Kasım ayındaki her iki hazırlık maçını da galibiyetle tamamladı. Ancak Danil Prutsev'in sözlerinden de anlaşıldığı üzere, Taşkent'teki maç Rus futbolcular için kolay geçmedi. Özbekistan milli takımı rakibine ciddi bir direnç gösterdi ve iki farklı üstünlüğü kaybetmesine rağmen potansiyelini ortaya koydu.
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