Aleksandr Bubnov, Özbekistan ve Venezuela maçlarını karşılaştırdı
Tanınmış Rus futbol uzmanı ve yorumcusu Aleksandr Bubnov, Rusya milli takımının Kasım ayı kampı çerçevesinde Özbekistan ve Venezuela milli takımlarına karşı oynadığı hazırlık maçlarını kıyasladı. Bubnov'a göre, Venezuela kalede tehlikeli pozisyon yaratamamış olsa da, Rus oyuncular üzerinde Özbekistan'a kıyasla daha fazla fiziksel baskı kurdu.
«Güney Amerikalılar gerçek futbol oynamaya zorladı»
Uzman, Krasnodar'da gerçekleşen maçtaki gerilime ve Güney Amerika takımlarının oyun tarzına özel olarak değindi:
«Özbekistan ile kıyaslandığında, Venezuela takımı bizi sahada çok daha fazla koşmaya zorladı. Sahada tartışmaların, neredeyse kavga seviyesine varan durumların yaşandığı anlar bile oldu. Güney Amerika milli takımlarının tipik özelliği budur: Hepsinin tekniği güçlü, topu iyi kontrol ediyorlar ve hücum ediyorlar. Her şey yolundaymış gibi görünüyor.
Ancak maç boyunca tek bir net gol pozisyonu bile yaratamadılar. Tamamen sıfır. Bu, Venezuela hakkında. Buna rağmen, Özbekistan'a kıyasla daha üstün göründüler çünkü futbolcularımızı daha fazla koşmaya ve gerçek futbol oynamaya zorladılar.»
— Aleksandr Bubnov
İstatistikler farklı konuşuyor: Sadece Özbekistan, Rusya kalesine gol atabildi
Bubnov'un Venezuela'yı daha güçlü olarak değerlendirmesine rağmen, mevcut sonuçlar bunun aksini gösteriyor. Dikkat çekici olan nokta, Rusya milli takımının son 6 maçında sadece Özbekistan milli takımından gol yemiş olmasıdır.
Rusya milli takımının Kasım ayı hazırlık maçları
Tarih
Yer
Maç ve sonuç
Maç detayları ve önemli gerçekler
12 Kasım
Taşkent
Özbekistan 2:3 Rusya
Temsilcilerimiz 2:0 öne geçmesine rağmen geri dönüşe kurban gitti; son 6 maçta Rusya'ya gol atan tek takım
17 Kasım
Krasnodar
Rusya 2:0 Venezuela
Aleksey Mirançuk duble yaptı; konuk ekip tek bir net gol pozisyonu bile yaratamadı
Bilgi için, Valeriy Karpin yönetimindeki Rusya milli takımı için Taşkent ve Krasnodar'da oynanan bu iki maç, 2026 yılı öncesindeki son resmi karşılaşmalar oldu.
Sizce Aleksandr Bubnov'un görüşü ne kadar doğru? Rusya kalesine 2 gol atan Özbekistan mı daha güçlü oynadı, yoksa gol atamasa da topu kontrol eden Venezuela mı?
Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ilginç tartışmayı Özbek futbolu hayranlarıyla hemen paylaşın!
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