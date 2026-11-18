Tanınmış Rus futbol uzmanı ve yorumcusu Aleksandr Bubnov, Rusya milli takımının Kasım ayı kampı çerçevesinde Özbekistan ve Venezuela milli takımlarına karşı oynadığı hazırlık maçlarını kıyasladı. Bubnov'a göre, Venezuela kalede tehlikeli pozisyon yaratamamış olsa da, Rus oyuncular üzerinde Özbekistan'a kıyasla daha fazla fiziksel baskı kurdu.

«Güney Amerikalılar gerçek futbol oynamaya zorladı»

Uzman, Krasnodar'da gerçekleşen maçtaki gerilime ve Güney Amerika takımlarının oyun tarzına özel olarak değindi:

«Özbekistan ile kıyaslandığında, Venezuela takımı bizi sahada çok daha fazla koşmaya zorladı. Sahada tartışmaların, neredeyse kavga seviyesine varan durumların yaşandığı anlar bile oldu. Güney Amerika milli takımlarının tipik özelliği budur: Hepsinin tekniği güçlü, topu iyi kontrol ediyorlar ve hücum ediyorlar. Her şey yolundaymış gibi görünüyor.

Ancak maç boyunca tek bir net gol pozisyonu bile yaratamadılar. Tamamen sıfır. Bu, Venezuela hakkında. Buna rağmen, Özbekistan'a kıyasla daha üstün göründüler çünkü futbolcularımızı daha fazla koşmaya ve gerçek futbol oynamaya zorladılar.»

— Aleksandr Bubnov