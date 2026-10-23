Cristiano Ronaldo rekorlara doğru: Al Nassr deplasmanda Al Faisaly'yi mağlup etti

·2·Spor
Cristiano Ronaldo rekorlara doğru: Al Nassr deplasmanda Al Faisaly'yi mağlup etti

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 11. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr kulübü deplasmanda Al Faisaly takımına karşı 3-1'lik net bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın başrolünde yine Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo vardı. Yıldız forvet, kariyerindeki önemli bir kilometre taşını daha geride bırakarak takımının puan tablosunda yükselmesini sağladı.

Ronaldo'dan 982. gol ve VAR müdahalesi

Maç boyunca Cristiano Ronaldo aktif bir oyun sergiledi:

  • Tarihi dönüm noktası: Portekizli golcü, 49. dakikada rakip fileleri havalandırarak profesyonel futbol kariyerindeki 982. golünü resmen kaydetti;

  • İptal edilen duble: Yıldız oyuncu maç içinde bir gol daha atmıştı ancak hakemler VAR sistemini inceledikten sonra bu golü iptal etti.

Maçın gelişimi: Hızlı başlangıç ve final

Al Nassr maç boyunca üstünlüğü elinde tuttu:

  • Erken gol: Maçın 4. dakikasında Abdullah Al Hamdan perdeyi açtı (0-1);

  • Ronaldo'nun vuruşu: 49. dakikada Ronaldo farkı ikiye çıkardı (0-2);

  • Ev sahibinin yanıtı: 66. dakikada Al Faisaly oyuncusu Theo Bongonda farkı bire indirdi (1-2);

  • Son nokta: 79. dakikada oyuna sonradan giren Brezilyalı Angelo, rakip ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi (1-3).

Puan durumu: 2. sıraya yükseliş

Bu galibiyet Riyad ekibinin ligdeki konumunu güçlendirmesine yardımcı oldu:

  • Al Nassr: Puanını 25'e yükselterek Pro Lig puan tablosunda 2. sıraya yerleşti;

  • Al Faisaly: 7 puanla tehlikeli bölgede, 15. sırada kalmaya devam ediyor.

Maç raporu:

Suudi Pro Ligi. 11. Hafta

Al Faisaly — Al Nassr 1-3

  • Goller: Theo Bongonda 66 — Abdullah Al Hamdan 4, Cristiano Ronaldo 49, Angelo 79.

  • Al Faisaly: Pacheco, Andre Girotto, Abdoulaye Seck, Jahfali (Subayt, 61), Barnawi, Flavio, Al Muwallad, Al Shanqiti (Al Safari, 85), Al Bishi (Bongonda, 61), Mendy, Al Muqrin.

  • Al Nassr: Bento, Boushal, Al Amri, Inigo Martinez, Aman (Yahya, 46), Joao Felix, Samu Costa (Angelo, 67), Al Khaibari, Sadio Mane (Al Najdi, 86), Al Hamdan, Cristiano Ronaldo.

Cristiano RonaldoAl NassrSuudi Pro LigiAl FaisalyFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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