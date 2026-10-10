980. gol! Ronaldo, Costa ve Coman'ın golleri Al Nassr'a farklı galibiyeti getirdi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Riyad'da oynanan karşılaşmada Al Nassr kulübü, kendi sahasında Al Diriyah takımını konuk etti. Yıldızlarla dolu kadrosuyla ev sahibi ekip, rakip filelere karşılıksız 3 gol göndererek 3-0'lık skorla net ve farklı bir galibiyeti resmileştirdi.

Mücadele sadece üç puan değil, futbol tarihindeki mutlak rekorlar açısından da sembolik ve tarihi bir önem taşıyordu.

Ronaldo'dan tarihi sonuç ve Al Nassr'ın golleri

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, rakip savunmaya sürekli baskı kurdu:

980. gol kaydedildi (23. dakika): Portekizli efsane Cristiano Ronaldo perdeyi açtı. Bu gol, 41 yaşındaki forvetin profesyonel kariyerindeki tam 980. resmi golü olarak tarihe geçti ve onu 1000'ler kulübüne bir adım daha yaklaştırdı;

Farkın ikiye çıkışı (35. dakika): Al Nassr orta sahası Samu Costa, rakip fileleri havalandırarak takımının üstünlüğünü perçinledi;

Son vuruş (77. dakika): Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, yüksek yeteneğini konuşturarak skoru 3-0'a getirdi ve maçın sonucunu tayin etti.

Puan durumu: Şampiyonluk yarışında yeni basamak

Bu farklı galibiyetin ardından Riyad devi puan tablosunda önemli bir sıçrama yaptı:

Al Nassr 2. sırada: Kazanılan kritik üç puanla takım puanını 19'a yükselterek Pro Lig tablosunda 2. sıraya yerleşti;

Al Diriyah'ın durumu: Mağlup olan konuk ekip 11 puanla 9. sırada kaldı.

Maç raporu ve yıldız kadrolar

Suudi Pro Ligi. 9. Hafta

Al Nassr — Al Diriyah 3-0

Goller: Cristiano Ronaldo (23), Samu Costa (35), Kingsley Coman (77).

Al Nassr: Bento, Al Boushail, Simakan, Inigo Martinez, Aman (Nasser, 84), Al Khaibari, Samu Costa, Coman (Yahya, 78), Sadio Mane, Joao Felix (Al Hamdan, 78), Cristiano Ronaldo.

Al Diriyah: Waleed Abdullah, Hussein (Mohammed Heban, 68), Al Faraj, Djimsiti, Lajami, Mbemba, Bulbina (Al Qahtani, 84), Idrissa Gueye, Enzo Millot, Oscar Rodriguez (Wadi, 83), Darwin Nunez.

Cristiano Ronaldo liderliğindeki Al Nassr şampiyonluk yarışını sürdürürken, yıldız forvet kariyerindeki 1000 gol barajına her geçen gün daha da yaklaşıyor.